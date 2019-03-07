ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно ... подробнее →

Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной ... подробнее →

Уже с текущего года выпускники школ будут получать не аттестаты, а свидетельства о полном общем среднем образовании. Как передает replyua.net , об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, ... подробнее →

У каждого Знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одна из отрицательных — глупость. Астрологи составили топ-5 самых глупых Знаков Зодиака, о котором вам предлагают ... подробнее →

Весной 2019 года некоторым украинским пенсионерам выплатят дополнительные 2400 гривен. Кого ждет повышение пенсии, разбиралась Politeka . С 1 марта 2019 года в Украине будет ... подробнее →

Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из "Гарри Поттера". Инженеры из США ... подробнее →

В сети набирает популярность клип певицы Бабы Доцьки из Коломыи, которая перепела хит MARUV для Евровидения на гуцульский лад, сообщает Znaj.ua . Песня "Siren song" скандальной исполнительницы, ... подробнее →

Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол 07.03.2019 09:46 В поездах Укрзализныци появятся 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава УЗ Евгений Кравцов. Он отметил, ... подробнее →