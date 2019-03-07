В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков07.03.2019 11:45
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, ... подробнее →
Выпускники украинских школ больше не будут получать аттестаты о среднем образовании07.03.2019 11:33
Уже с текущего года выпускники школ будут получать не аттестаты, а свидетельства о полном общем среднем образовании. Как передает replyua.net , об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары07.03.2019 11:15
Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной ... подробнее →
В Приват24 появились билеты на автобусы Гюнсел07.03.2019 11:00
ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно ... подробнее →
Хит MARUV "Siren song" зазвучал по-гуцульски (ВИДЕО)07.03.2019 10:45
В сети набирает популярность клип певицы Бабы Доцьки из Коломыи, которая перепела хит MARUV для Евровидения на гуцульский лад, сообщает Znaj.ua . Песня "Siren song" скандальной исполнительницы, ... подробнее →
Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли07.03.2019 10:30
Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из "Гарри Поттера". Инженеры из США ... подробнее →
Кто получит 2400 гривен к пенсии весной07.03.2019 10:15
Весной 2019 года некоторым украинским пенсионерам выплатят дополнительные 2400 гривен. Кого ждет повышение пенсии, разбиралась Politeka . С 1 марта 2019 года в Украине будет ... подробнее →
Самые глупые Знаки Зодиака07.03.2019 10:00
У каждого Знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одна из отрицательных — глупость. Астрологи составили топ-5 самых глупых Знаков Зодиака, о котором вам предлагают ... подробнее →
Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол07.03.2019 09:46
В поездах Укрзализныци появятся 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава УЗ Евгений Кравцов. Он отметил, ... подробнее →
Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно07.03.2019 09:30
Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке. Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном ... подробнее →
В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда07.03.2019 09:14
С 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ... подробнее →
Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го07.03.2019 09:00
Весна ставит перед людьми новые цели, открывает новые возможности, но некоторым представителям гороскопа будет сопутствовать особая удача, которая поможет быстрее оказаться на пьедестале успеха. ... подробнее →
Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе07.03.2019 08:45
Предатель украинского государства, ставленник Кремля Денис Пушилин, который в настоящее время является главарем террористической организации «Донецкая народная республика» на Донбассе, ... подробнее →
5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака07.03.2019 08:30
Весна вошла в свои права, а значит, впереди нас ждет прекрасное время, наполненное солнечным светом, теплом и радостью. У каждого есть немало желаний, исполнение которых поможет стать счастливее. Но, ... подробнее →
Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове07.03.2019 08:15
В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море 3 кораблей ВМС Украины и 24 моряков в конце ноября прошлого года. Громким инсайдом об агрессии России в Азове ... подробнее →
Книгу жалоб отменяют!07.03.2019 08:01
Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов, среди которых обязательное ведение « Книги жалоб и ... подробнее →
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