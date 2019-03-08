Стало известно о том, что сегодня, 8 марта, проходили похороны бойца Вооруженных сил Украины, во время которых произошло то, чего никто не ожидал – в гробу оказалось тело другого человека. ... подробнее →

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что война закончится тогда, когда Украина будет полностью контролировать государственную границу. Таким мнением он поделился в эфире телеканала ... подробнее →

Украинские инженеры преподнесли неприятный сюрприз России, кардинально пристроив и модернизировав танк Т-64, который ранее российские военные называли "танком для бедных". Однако после глубокой ... подробнее →

Командованием ВС России скрываются факты потери личного состава в зонах ведения боевых действий. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре ... подробнее →

Какие существовали и действуют группировки "ДНР" 08.03.2019 20:25 Этого времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы отойти от романтического революционного дурмана и взглянуть на происходящее более трезвым взглядом. Но задача эта оказалась весьма ... подробнее →