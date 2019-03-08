В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс08.03.2019 22:29
Командованием ВС России скрываются факты потери личного состава в зонах ведения боевых действий. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре ... подробнее →
Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса08.03.2019 21:58
Украинские инженеры преподнесли неприятный сюрприз России, кардинально пристроив и модернизировав танк Т-64, который ранее российские военные называли "танком для бедных". Однако после глубокой ... подробнее →
Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки08.03.2019 21:27
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что война закончится тогда, когда Украина будет полностью контролировать государственную границу. Таким мнением он поделился в эфире телеканала ... подробнее →
"Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО08.03.2019 20:56
Стало известно о том, что сегодня, 8 марта, проходили похороны бойца Вооруженных сил Украины, во время которых произошло то, чего никто не ожидал – в гробу оказалось тело другого человека. ... подробнее →
Какие существовали и действуют группировки "ДНР"08.03.2019 20:25
Этого времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы отойти от романтического революционного дурмана и взглянуть на происходящее более трезвым взглядом. Но задача эта оказалась весьма ... подробнее →
За время аннексии цены на жилье в Крыму выросли на 44%08.03.2019 19:53
За последний год в аннексированном Крыму выросли цены на недвижимость. На вторичном рынке удорожание составило 14% или 92 тыс. рублей за кв. метр (37 тыс. гривен). Специалисты объясняют это ... подробнее →
В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы08.03.2019 19:22
В многоэтажном доме захваченного Донецка раздался взрыв, который повредил сразу несколько жилых квартир, есть пострадавшие. В пятницу, 8 марта, в одном из многоквартирных домов оккупированного ... подробнее →
В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото08.03.2019 18:51
В Кировском район неподконтрольного украинского правительству Донецка сегодня утром обрушился мост сортировки на шахте Скочинского. Об этом сообщают местные жители и публикуют соответствующие ... подробнее →
Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк08.03.2019 18:19
Командующий ООС Сергей Наев заявил, что перешедшая на сторону Украины танкистка «ДНР» Светлана Дрюк должна понести уголовную ответственность. Об этом он заявил в интервью украинским ... подробнее →
Донецкая область вошла в пятерку регионов с самой высокой стоимостью борща08.03.2019 17:50
Донецкая область вошла в пятерку регионов Украины с наиболее дорогой продуктовой корзиной борщевого набора. Такие данные, после исследования, опубликовала Ассоциация поставщиков торговых сетей. ... подробнее →
Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек. ВИДЕО08.03.2019 17:31
В сети появились новые фото ДТП в Киевской области, в котором погибли пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Киевской области. Отмечается, что ночью в ... подробнее →
В США рухнул Boeing: погибли все члены экипажа. ВИДЕО08.03.2019 17:12
В сети опубликовали видео крушения грузового Boeing 767, упавшего вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Соответствующее видео разместил в Facebook шериф округа Чеймберс, ... подробнее →
Вятрович рассказал об отмене праздника 8 марта08.03.2019 16:52
В Украине 8 марта полностью потеряло всякий смысл в виде борьбы за права женщин, и выходной по этому поводу следует отменить. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти ... подробнее →
«Лада и благополучия»: Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта08.03.2019 16:29
Главарь «ДНР» Денис Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта. Он отметил активное участие представительниц прекрасного пола в «формировании государства, решении важных ... подробнее →
Возле жилых домов в Донецке нашли реактивные снаряды08.03.2019 16:07
В Киевском районе Донецка вблизи жилых домов обнаружены неразорвавшиеся реактивные снаряды системы «Град». Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передают novosti.dn.ua . ... подробнее →
"Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление08.03.2019 15:47
Армия Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, освободив территории, захваченные российско-террористическими войсками. Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев ... подробнее →
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