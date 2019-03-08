В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс

08.03.2019 22:29

Командованием ВС России скрываются факты потери личного состава в зонах ведения боевых действий. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре ... подробнее →

Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса

08.03.2019 21:58

Украинские инженеры преподнесли неприятный сюрприз России, кардинально пристроив и модернизировав танк Т-64, который ранее российские военные называли "танком для бедных". Однако после глубокой ... подробнее →

Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки

08.03.2019 21:27

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что война закончится тогда, когда Украина будет полностью контролировать государственную границу. Таким мнением он поделился в эфире телеканала ... подробнее →

"Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО

08.03.2019 20:56

Стало известно о том, что сегодня, 8 марта, проходили похороны бойца Вооруженных сил Украины, во время которых произошло то, чего никто не ожидал – в гробу оказалось тело другого человека. ... подробнее →

Какие существовали и действуют группировки "ДНР"

08.03.2019 20:25

Этого времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы отойти от романтического революционного дурмана и взглянуть на происходящее более трезвым взглядом. Но задача эта оказалась весьма ... подробнее →

За время аннексии цены на жилье в Крыму выросли на 44%

08.03.2019 19:53

За последний год в аннексированном Крыму выросли цены на недвижимость. На вторичном рынке удорожание составило 14% или 92 тыс. рублей за кв. метр (37 тыс. гривен). Специалисты объясняют это ... подробнее →

В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы

08.03.2019 19:22

В многоэтажном доме захваченного Донецка раздался взрыв, который повредил сразу несколько жилых квартир, есть пострадавшие. В пятницу, 8 марта, в одном из многоквартирных домов оккупированного ... подробнее →

В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото

08.03.2019 18:51

В Кировском район неподконтрольного украинского правительству Донецка сегодня утром обрушился мост сортировки на шахте Скочинского. Об этом сообщают местные жители и публикуют соответствующие ... подробнее →

Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк

08.03.2019 18:19

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что перешедшая на сторону Украины танкистка «ДНР» Светлана Дрюк должна понести уголовную ответственность. Об этом он заявил в интервью украинским ... подробнее →

Донецкая область вошла в пятерку регионов с самой высокой стоимостью борща

08.03.2019 17:50

Донецкая область вошла в пятерку регионов Украины с наиболее дорогой продуктовой корзиной борщевого набора. Такие данные, после исследования, опубликовала Ассоциация поставщиков торговых сетей. ... подробнее →

Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек. ВИДЕО

08.03.2019 17:31

В сети появились новые фото ДТП в Киевской области, в котором погибли пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Киевской области. Отмечается, что ночью в ... подробнее →

В США рухнул Boeing: погибли все члены экипажа. ВИДЕО

08.03.2019 17:12

В сети опубликовали видео крушения грузового Boeing 767, упавшего вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Соответствующее видео разместил в Facebook шериф округа Чеймберс, ... подробнее →

Вятрович рассказал об отмене праздника 8 марта

08.03.2019 16:52

В Украине 8 марта полностью потеряло всякий смысл в виде борьбы за права женщин, и выходной по этому поводу следует отменить. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти ... подробнее →

«Лада и благополучия»: Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта

08.03.2019 16:29

Главарь «ДНР» Денис Пушилин поздравил жительниц ОРДО с 8 марта. Он отметил активное участие представительниц прекрасного пола в «формировании государства, решении важных ... подробнее →

Возле жилых домов в Донецке нашли реактивные снаряды

08.03.2019 16:07

В Киевском районе Донецка вблизи жилых домов обнаружены неразорвавшиеся реактивные снаряды системы «Град». Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передают novosti.dn.ua . ... подробнее →

"Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление

08.03.2019 15:47

Армия Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, освободив территории, захваченные российско-террористическими войсками. Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев ... подробнее →

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