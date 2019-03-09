В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено09.03.2019 23:00
С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано два нарушения перемирия. Трижды противник применял запрещенное оружие. Потерь в рядах ВСУ не допущено, сообщили вечером 9 марта в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Согласно информации штаба, ... подробнее →
Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ09.03.2019 22:32
Вооруженные боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей препятствуют проезду автомобилей наблюдателей СММ ... подробнее →
Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной09.03.2019 22:01
Незаконные вооруженные бандформирования нарушили новое заключенное перемирие на Донбассе в первый же день. Днем 9 марта пророссийские боевики сорвали перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки09.03.2019 21:28
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях устанавливают минируют автодороги и поля в районе временно оккупированных Богдановки и Викторовки. Вот что ... подробнее →
Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"09.03.2019 20:59
В рядах боевиков "ДНР" активно работают и на фронте информационной войны против Украины, придумывая новый фейки и страшилки про Вооруженные силы. Официальный представитель "оперативного ... подробнее →
Боевики «ДНР» стягивают «Акации», «Гиацинты» и самоходные гаубицы09.03.2019 20:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают тяжелое вооружение – САУ, гаубицы, «Акации» и ... подробнее →
Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети09.03.2019 19:58
В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град". Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" ... подробнее →
У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа09.03.2019 19:27
У боевиков «ЛНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области появились РСЗО неустановленного типа. Также боевиков уличили в стягивании САУ, гаубиц и ... подробнее →
Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска09.03.2019 18:54
На листовке был Герб Украины, а букет цветов и цифру 8 партизаны раскрасили в цвета украинского флага. Снимок из Луганска в Twitter показал блогер ЛНР (Колывано-Бджолария), передает " Диалог.UA ... подробнее →
В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень09.03.2019 18:23
По инициативе Центра демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги» 6 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект №10131. Его целью является ... подробнее →
В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»09.03.2019 17:48
Вчера, 8 марта, в ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс» Юрий Яцюк. Об этом сообщило местное издание « Район ». По их данным, авария произошла вечером 8 марта на ... подробнее →
В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"09.03.2019 17:30
9 марта в Москве (Рсссия) на 96 году умер актер Владимир Этуш. Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, передает apostrophe.ua . "Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, ... подробнее →
Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"09.03.2019 17:11
В Сети появилась фотография кадрового военного ВС России Александра Бушуева по кличке Заря в форме группировки "ДНР". Оккупант уже ликвидирован. Новое доказательство агрессии РФ обнаружил в ... подробнее →
В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США09.03.2019 16:49
В локомотивном депо в прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) появились новые локомотивы от американского производителя. Их приобрела «Укрзализныця». 22 работника из 88 уже прошли ... подробнее →
Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке09.03.2019 16:33
Актуальная информация по блокпостам для пересекающих линию соприкосновения на Донбассе. На Бахмутском направлении — из Горловки приличная очередь пеших, движение слабое. Очевидцы сообщают в ... подробнее →
Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе09.03.2019 16:09
Координатор "ИС" Дмитрий Тымчук рассказал о том, что незаконным вооруженным бандформированиям "ЛДНР" не хватает вооружения и техники. Согласно данным группы "Информационное сопротивление", ... подробнее →
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