Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях устанавливают минируют автодороги и поля в районе временно оккупированных Богдановки и Викторовки. Вот что ... подробнее →

Незаконные вооруженные бандформирования нарушили новое заключенное перемирие на Донбассе в первый же день. Днем 9 марта пророссийские боевики сорвали перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей препятствуют проезду автомобилей наблюдателей СММ ... подробнее →

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано два нарушения перемирия. Трижды противник применял запрещенное оружие. Потерь в рядах ВСУ не допущено, сообщили вечером 9 марта в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Согласно информации штаба, ... подробнее →

У боевиков «ЛНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области появились РСЗО неустановленного типа. Также боевиков уличили в стягивании САУ, гаубиц и ... подробнее →

В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град". Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают тяжелое вооружение – САУ, гаубицы, «Акации» и ... подробнее →

В рядах боевиков "ДНР" активно работают и на фронте информационной войны против Украины, придумывая новый фейки и страшилки про Вооруженные силы. Официальный представитель "оперативного ... подробнее →

В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень 09.03.2019 18:23 По инициативе Центра демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги» 6 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект №10131. Его целью является ... подробнее →