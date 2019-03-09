В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено

09.03.2019 23:00

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано два нарушения перемирия. Трижды противник применял запрещенное оружие. Потерь в рядах ВСУ не допущено, сообщили вечером 9 марта в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Согласно информации штаба, ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ

09.03.2019 22:32

Вооруженные боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей препятствуют проезду автомобилей наблюдателей СММ ... подробнее →

Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной

09.03.2019 22:01

Незаконные вооруженные бандформирования нарушили новое заключенное перемирие на Донбассе в первый же день. Днем 9 марта пророссийские боевики сорвали перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки

09.03.2019 21:28

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях устанавливают минируют автодороги и поля в районе временно оккупированных Богдановки и Викторовки. Вот что ... подробнее →

Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"

09.03.2019 20:59

В рядах боевиков "ДНР" активно работают и на фронте информационной войны против Украины, придумывая новый фейки и страшилки про Вооруженные силы. Официальный представитель "оперативного ... подробнее →

Боевики «ДНР» стягивают «Акации», «Гиацинты» и самоходные гаубицы

09.03.2019 20:30

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают тяжелое вооружение – САУ, гаубицы, «Акации» и ... подробнее →

Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети

09.03.2019 19:58

В центре оккупированного Донецка у боевиков так называемой "ДНР" неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град". Участники незаконных воорженных бандформирвоаний "ДНР" ... подробнее →

У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа

09.03.2019 19:27

У боевиков «ЛНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области появились РСЗО неустановленного типа. Также боевиков уличили в стягивании САУ, гаубиц и ... подробнее →

Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска

09.03.2019 18:54

На листовке был Герб Украины, а букет цветов и цифру 8 партизаны раскрасили в цвета украинского флага. Снимок из Луганска в Twitter показал блогер ЛНР (Колывано-Бджолария), передает " Диалог.UA ... подробнее →

В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень

09.03.2019 18:23

По инициативе Центра демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги» 6 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект №10131. Его целью является ... подробнее →

В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»

09.03.2019 17:48

Вчера, 8 марта, в ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс» Юрий Яцюк. Об этом сообщило местное издание « Район ». По их данным, авария произошла вечером 8 марта на ... подробнее →

В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"

09.03.2019 17:30

9 марта в Москве (Рсссия) на 96 году умер актер Владимир Этуш. Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, передает apostrophe.ua . "Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, ... подробнее →

Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"

09.03.2019 17:11

В Сети появилась фотография кадрового военного ВС России Александра Бушуева по кличке Заря в форме группировки "ДНР". Оккупант уже ликвидирован. Новое доказательство агрессии РФ обнаружил в ... подробнее →

В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США

09.03.2019 16:49

В локомотивном депо в прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) появились новые локомотивы от американского производителя. Их приобрела «Укрзализныця». 22 работника из 88 уже прошли ... подробнее →

Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке

09.03.2019 16:33

Актуальная информация по блокпостам для пересекающих линию соприкосновения на Донбассе. На Бахмутском направлении — из Горловки приличная очередь пеших, движение слабое. Очевидцы сообщают в ... подробнее →

Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе

09.03.2019 16:09

Координатор "ИС" Дмитрий Тымчук рассказал о том, что незаконным вооруженным бандформированиям "ЛДНР" не хватает вооружения и техники. Согласно данным группы "Информационное сопротивление", ... подробнее →

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