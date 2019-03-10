Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР"10.03.2019 22:43
Кремль перестал отправлять на оккупированный Донбасс свои "гумконвои" из-за Венесуэлы, где граждане уже месяц безуспешно пытаются сбросить с трона друга Москвы диктатора Николаса Мадуро. О том, ... подробнее →
ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители10.03.2019 22:20
Весной в Мариуполь на фестиваль современного искусства «ГогольFesт» приедет душевный Сергей Бабкин и неповторимая талантливая группа «Dakh Daughters». Об этом сообщается на официальной странице ГогольFest в Facebook ... подробнее →
Медики подсказали несложный способ очищения печени10.03.2019 22:00
Проблемы с печенью повышают риск авитаминоза Чтобы витамины и питательные вещества усваивались «правильно», - слажено должны работать и внутренние органы, особенно органы ЖКТ. Об этом ... подробнее →
Расписание и трансляции первых матчей полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги10.03.2019 21:40
В понедельник, вторник 11 и 12 марта в чемпионате Украины по хоккею - "Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч" стартуют полуфинальные серии плей-офф, которые продлятся до четырех ... подробнее →
Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»10.03.2019 21:20
Робот способен доставлять лекарства, перемещаясь внутри организма человека. Разработчики из Университета Пенсильвании представили новый экземпляр робототехники, представляющий собой концепт нано-робота с небольшим тельцем и двум парами ног, при ... подробнее →
Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки10.03.2019 21:00
На территории Львовской области возгорелась свалка недалеко от города Новояворовск. Как передает replyua.net , об этом идет речь в сообщении пресс-центра областного управления ГСЧС. Так, ... подробнее →
Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)10.03.2019 20:40
Некоторые жители Мариуполя (Донецкая обл.) в почтовых ящиках нашли примерно такие сообщения: «Мы знаем, что у вас живет переселенец. Срочно докажите или опровергните информацию, иначе ... подробнее →
«Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти10.03.2019 20:20
Лидер группы «Ленинград», знаменитый российский исполнитель Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в «Инстаграм» новый пост, передает replyua.net . ... подробнее →
Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая10.03.2019 20:00
О чем заявил глава Украинского института нацпамяти? В Верховной Раде находится законопроект, который предполагает перенос выходного дня с 9 мая на 8 мая. Об этом заявил глава Украинского ... подробнее →
Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании10.03.2019 19:40
Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после ... подробнее →
Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины10.03.2019 19:20
Новый повод для насмешек. Недавно Путин опять решил ошарашить мир громкими заявлениями. Такая реакция президента РФ стала ответом на вступление Украины в Североатлантический Альянс. Слова Путина ... подробнее →
Одесситам предлагают 5 тысяч гривен за голосование за нужного кандидата10.03.2019 19:00
В Одессе разгорелся скандал из-за предстоящих президентских выборов. Как информирует replyua.net , в МВД Украины рассказали, что в отдельных селах Одесской области неизвестные ... подробнее →
За зарплаты в конвертах у украинцев будут отбирать субсидии10.03.2019 18:40
В правительстве считают, что около трети субсидиантов получают льготы от государства на оплату комуслуг незаконно. Поэтому скоро на граждан ждут проверки, результаты которых покажут, кто останется ... подробнее →
Путин в режиме выжидания: украинский депутат спрогнозировал новую атаку России10.03.2019 18:19
В следующий раз Россия точно совершит новое нападение на Украину, когда наша страна будет испытывать наибольшую слабость. Как передает replyua.net , такое заявление озвучил депутат от БПП, ... подробнее →
Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу10.03.2019 18:00
По-настоящему мясо домашней птицы у нас на столах появляется достаточно редко. Ведь многие из нас чаще всего покупают такое мясо в магазине. Но все мы знаем, чтобы производство окупалось, птицу в ... подробнее →
Стало известно, во сколько украинцам с 1 мая обойдется коммуналка10.03.2019 17:36
Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” 5 марта сообщило о полном пересмотре тарифов на тепло и горячую воду для всех потребителей. С 1 мая 2019 года киевлянам и другим ... подробнее →
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