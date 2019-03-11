Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи11.03.2019 22:48
Мёд — это сладкое жидкое золото, натуральный эликсир здоровья. А вы когда-нибудь пробовали есть его перед тем, как отправиться спать? В то время как в различных современных публикациях то и дело мелькают советы о вреде сладкого на ночь, в древних ... подробнее →
Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру11.03.2019 22:38
Ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut. Исследователи из из ... подробнее →
Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить11.03.2019 22:15
Уже начиная с 4 марта пенсионерам, получающим пенсии в первых числах месяца, почтальоны принесли вместе с пенсией и сумму субсидии на оплату коммуналки. Кому 1,5 тыс. грн, кому 2 тыс. грн, ... подробнее →
Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ11.03.2019 21:48
Один из бывших лидеров группировки боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на заметное преимущество украинской армии в военной мощи. Своей жалобой он поделился на странице в соцсети ... подробнее →
Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди11.03.2019 21:28
Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, фиксировались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. ... подробнее →
Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину11.03.2019 21:10
«Укрзализныця» запускает в Донецкую область ночной экспресс. Теперь добраться в Мариуполь можно будет на 2 часа быстрее. Об этом сегодня, 11 марта, на своей странице в Facebook сообщил ... подробнее →
Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом11.03.2019 20:49
Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но не всегда можно обрабатывать раны этим раствором. На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую ... подробнее →
Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман11.03.2019 20:35
С наступлением весны все надеются на перемены к лучшему. И прогноз астрологов на эту неделю действительно благоприятен для большинства знаков зодиака — и в деловой сфере, и и в личной жизни. ... подробнее →
"Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности11.03.2019 20:15
Украинские военные информируют людей, проживающих в Мариуполе о том, чтобы те не покидали свои дома 13-14 марта. Информацию предоставляет штаб ООС, передает "Диалог.UA". Так, 13-14 марта в ... подробнее →
В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС11.03.2019 20:04
Генштаб Украины сообщает, что укомплектованность основными образцами вооружения и военной техники привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе войск, составляет 99%. Об этом сообщил начальник ... подробнее →
Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»11.03.2019 19:45
Ситуация на Востоке Украины, где свою агрессивную политику в виде боевых действий продолжает Россия, продолжает накаляться, несмотря на объявленное перемирие. Боевики незаконных вооруженных ... подробнее →
Россия готовится к масштабной войне: Представлена новая военная доктрина11.03.2019 19:31
В Москве начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов представил новую военную доктрину, которая предусматривает подготовку РФ к масштабной войне.Об этом заявляет военный обозреватель «Новой газеты» (Москва) Павел Фельгенгауэр, сообщает ... подробнее →
Правительство вновь снизит нормы на газ для отопления11.03.2019 19:15
В последние несколько лет Кабинет министров в конце отопительного сезона снижает нормы потребления энергоносителей. Исходя из этих норм украинцам рассчитывают субсидию. В прошлом году снизили и нормы ... подробнее →
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией11.03.2019 19:02
Латвия завершила возведение 93-километрового участка забора с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне, ... подробнее →
Порошенко рассказал, кто для Украины является вторым врагом11.03.2019 18:45
Препятствием для членства Украины в ЕС и НАТО являются российский президент Владимир Путин и бедность. Как передает replyua.net , об этом президент Украины Петр Порошенко ... подробнее →
Сценарий Кремля по выборам Украины: Тымчук сделал предупреждение11.03.2019 18:30
Координатор "ИС" и нардеп Дмитрий Тымчук озвучил сценарий, по которому Россия намеревается вмешаться в президентские выборы в Украине. Спровоцированный Москвой скандал с отказом Киева допустить ... подробнее →
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией19:44
- Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление19:23
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
- Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине16:41
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской16:19
- В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22:33
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО21:20
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- Водитель уснул и убил одним махом 50 человек20:10
- В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией19:44
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя