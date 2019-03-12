Стало известно о том, что на территории Луганска были замечены новые наемники президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация о новых наемниках предоставлена на странице ... подробнее →

Монтер пути обнаружил взрывоопасный предмет на перегоне Амвросиевка — Квашино ГП «Донецкая железная дорога». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ДЖД», передает ... подробнее →

Главарь террористической "ЛНР" заявил о неких толпах украинских студентов, которые внезапно захотели получать образование в "республике". В соцсетях стоит громкий хохот. Над новым заявлением ... подробнее →

«Политическая консерва Авакова» - так украинцы прозвали «Национальный корпус», ранее называвшейся «Гражданский корпус «Азов», а еще ранее «Патриотом ... подробнее →

В Сети сравнили уровень оплаты труда шахтеров на оккупированной части Донбасса со средними зарплатами на территории Донецкой области, свободной от оккупантов РФ. Согласно данным управления ... подробнее →

Центробанк России к пятой годовщине оккупации Крыма выпустил в обращение пятирублевую памятную монету. Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com . Судя по опубликованным фото, на ... подробнее →

Российские оккупационные войска с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ в районе Павлополь и выпустили 17 мин 82-го калибра. Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал о том, что ... подробнее →

В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел ... подробнее →

В одной из школ Донетчины снесло часть крыши 12.03.2019 18:27 В Мирнограде разыгравшаяся буря снесла часть крыши одной из школ города. Об этом сообщает Трибун. Кровля была снесена в школе № 17. Порывы ветра сорвали внушительную часть покрытия из ... подробнее →

В Мариуполе в трамвае умер пассажир 12.03.2019 17:37 Вчера, 11 марта, в 18:30 в трамвае маршрута №10 умер пассажир. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия. Инцидент произошел на остановке «ул. 9-й Авиадивизии» в Центральном ... подробнее →