За кулисами «Черкасского побоища»

12.03.2019 22:30

«Политическая консерва Авакова» - так украинцы прозвали «Национальный корпус», ранее называвшейся «Гражданский корпус «Азов», а еще ранее «Патриотом ... подробнее →

Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают

12.03.2019 22:01

Главарь террористической "ЛНР" заявил о неких толпах украинских студентов, которые внезапно захотели получать образование в "республике". В соцсетях стоит громкий хохот. Над новым заявлением ... подробнее →

В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто

12.03.2019 21:31

Монтер пути обнаружил взрывоопасный предмет на перегоне Амвросиевка — Квашино ГП «Донецкая железная дорога». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ДЖД», передает ... подробнее →

"Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина

12.03.2019 20:58

Стало известно о том, что на территории Луганска были замечены новые наемники президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация о новых наемниках предоставлена на странице ... подробнее →

На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных

12.03.2019 20:29

В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел ... подробнее →

Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов

12.03.2019 20:02

Российские оккупационные войска с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ в районе Павлополь и выпустили 17 мин 82-го калибра. Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал о том, что ... подробнее →

В России выпустили монету с изображением Крымского моста

12.03.2019 19:28

Центробанк России к пятой годовщине оккупации Крыма выпустил в обращение пятирублевую памятную монету. Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com . Судя по опубликованным фото, на ... подробнее →

Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"

12.03.2019 18:59

В Сети сравнили уровень оплаты труда шахтеров на оккупированной части Донбасса со средними зарплатами на территории Донецкой области, свободной от оккупантов РФ. Согласно данным управления ... подробнее →

В одной из школ Донетчины снесло часть крыши

12.03.2019 18:27

В Мирнограде разыгравшаяся буря снесла часть крыши одной из школ города. Об этом сообщает Трибун. Кровля была снесена в школе № 17. Порывы ветра сорвали внушительную часть покрытия из ... подробнее →

В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек

12.03.2019 17:58

За минувшие выходные на неподконтрольной Украине части Донетчины двенадцать человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого ... подробнее →

В Мариуполе в трамвае умер пассажир

12.03.2019 17:37

Вчера, 11 марта, в 18:30 в трамвае маршрута №10 умер пассажир. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия. Инцидент произошел на остановке «ул. 9-й Авиадивизии» в Центральном ... подробнее →

От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска

12.03.2019 17:22

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» ... подробнее →

РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект

12.03.2019 16:59

Блогер под ником Фашик Донецкий считает, что кураторы Кремля попытаются захватить все земли до границы Донецкой области "во время хаоса в Украине". Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил от ... подробнее →

Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп

12.03.2019 16:35

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призывает предотвратить «побег» Петра Порошенко. Политик считает, что Порошенко уже проиграл выборы и на второй срок точно не пойдет. В связи с ... подробнее →

Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд

12.03.2019 16:19

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не дают возможности проезда наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →

Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить

12.03.2019 15:57

Украинцы теряют тысячи гривен при поисках жилья в аренду. " Сегодня " выяснили, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов. Однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 45 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх