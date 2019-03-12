За кулисами «Черкасского побоища»12.03.2019 22:30
«Политическая консерва Авакова» - так украинцы прозвали «Национальный корпус», ранее называвшейся «Гражданский корпус «Азов», а еще ранее «Патриотом ... подробнее →
Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают12.03.2019 22:01
Главарь террористической "ЛНР" заявил о неких толпах украинских студентов, которые внезапно захотели получать образование в "республике". В соцсетях стоит громкий хохот. Над новым заявлением ... подробнее →
В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто12.03.2019 21:31
Монтер пути обнаружил взрывоопасный предмет на перегоне Амвросиевка — Квашино ГП «Донецкая железная дорога». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ДЖД», передает ... подробнее →
"Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина12.03.2019 20:58
Стало известно о том, что на территории Луганска были замечены новые наемники президента Российской Федерации Владимира Путина. Информация о новых наемниках предоставлена на странице ... подробнее →
На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных12.03.2019 20:29
В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел ... подробнее →
Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов12.03.2019 20:02
Российские оккупационные войска с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ в районе Павлополь и выпустили 17 мин 82-го калибра. Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал о том, что ... подробнее →
В России выпустили монету с изображением Крымского моста12.03.2019 19:28
Центробанк России к пятой годовщине оккупации Крыма выпустил в обращение пятирублевую памятную монету. Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com . Судя по опубликованным фото, на ... подробнее →
Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"12.03.2019 18:59
В Сети сравнили уровень оплаты труда шахтеров на оккупированной части Донбасса со средними зарплатами на территории Донецкой области, свободной от оккупантов РФ. Согласно данным управления ... подробнее →
В одной из школ Донетчины снесло часть крыши12.03.2019 18:27
В Мирнограде разыгравшаяся буря снесла часть крыши одной из школ города. Об этом сообщает Трибун. Кровля была снесена в школе № 17. Порывы ветра сорвали внушительную часть покрытия из ... подробнее →
В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек12.03.2019 17:58
За минувшие выходные на неподконтрольной Украине части Донетчины двенадцать человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого ... подробнее →
В Мариуполе в трамвае умер пассажир12.03.2019 17:37
Вчера, 11 марта, в 18:30 в трамвае маршрута №10 умер пассажир. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия. Инцидент произошел на остановке «ул. 9-й Авиадивизии» в Центральном ... подробнее →
От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска12.03.2019 17:22
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» ... подробнее →
РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект12.03.2019 16:59
Блогер под ником Фашик Донецкий считает, что кураторы Кремля попытаются захватить все земли до границы Донецкой области "во время хаоса в Украине". Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил от ... подробнее →
Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп12.03.2019 16:35
Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призывает предотвратить «побег» Петра Порошенко. Политик считает, что Порошенко уже проиграл выборы и на второй срок точно не пойдет. В связи с ... подробнее →
Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд12.03.2019 16:19
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не дают возможности проезда наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →
Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить12.03.2019 15:57
Украинцы теряют тысячи гривен при поисках жилья в аренду. " Сегодня " выяснили, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов. Однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро ... подробнее →
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