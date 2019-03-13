Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)13.03.2019 22:45
21-лeтняя жительница Словении намеренно лишилась руки выше запястья, позволив родственнику отрезать конечность дисковой пилoй. Теперь девушку и ee пособника oбвиняют в cтpaxoвoй aфepe. ... подробнее →
Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом13.03.2019 22:20
Встречаем весну красивыми и здоровыми. С наступлением весны необходимо восполнить запас нашего организма в витаминах. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки ... подробнее →
В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола13.03.2019 22:00
Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает BuzzFeed News . ... подробнее →
"Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака13.03.2019 21:45
Описание характера может быть точным только в случае, когда человек является классическим представителем своего знака Зодиака. Но как быть тем, кто родился на стыке дат и является "пограничником" ... подробнее →
Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса13.03.2019 21:35
23,9% украинцев считают, что на выборах президента Украины победит действующий глава государства Петр Порошенко. Таковы результаты исследования , проведенного социологической группой SOCIS, ... подробнее →
Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины13.03.2019 21:00
Россия весной 2014 года готовила открытое вторжение в восточную часть Украины под видом и с символикой Миротворческих сил. Об этом сообщил экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин ... подробнее →
Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине13.03.2019 20:46
В Украине весной стоит ожидать подорожание всех видов хлеба на 2–3%. Об этом рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. ... подробнее →
«Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители13.03.2019 20:30
Всего пять лет «русскому миру» понадобилось для того, чтобы превратить некогда украинский город Горловку в руины. Местные жители начали массово заявлять в один голос, что то, во что ... подробнее →
Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"13.03.2019 20:15
Европарламент официально объявил о необходимости прекратить строительство "Северного потока-2", о чем сообщают европейские информационные агентства. Согласно сообщению об одобренном во ... подробнее →
Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов13.03.2019 20:00
Сегодня стало известно об очередной партии «ихтамнетов», которые прибыли на Донбасс по распоряжению российского диктатора Владимра Путина. В частности, речь идет о выпускниках ... подробнее →
В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»13.03.2019 19:43
Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что боец ВСУ якобы «попросился перейти в ряды ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ... подробнее →
Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху13.03.2019 19:31
Скоро в Украине будут праздновать самый важный праздник в христианской традиции – Воскресение Иисуса Христа. УНИАН сообщил, когда и сколько будут отдыхать украинцы на этот праздник. ... подробнее →
На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины13.03.2019 19:15
В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения. Эту информацию подтвердил руководитель военной ... подробнее →
Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов13.03.2019 19:00
На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом ... подробнее →
Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации13.03.2019 18:45
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин в резонансном интервью намекнул на план российской армии ввести военный контингент с маркировкой "миротворческих сил" в 2014 году в момент начала оккупации ... подробнее →
«Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко13.03.2019 18:30
В очередной раз, что уже ни для кого не является удивительным, Российская Федерация срывает заседание гуманитарной группы ТКГ по разрешению войны на Донбассе. Как передают корреспонденты ... подробнее →
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