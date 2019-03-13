Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)

13.03.2019 22:45

21-лeтняя жительница Словении намеренно лишилась руки выше запястья, позволив родственнику отрезать конечность дисковой пилoй. Теперь девушку и ee пособника oбвиняют в cтpaxoвoй aфepe. ... подробнее →

Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом

13.03.2019 22:20

Встречаем весну красивыми и здоровыми. С наступлением весны необходимо восполнить запас нашего организма в витаминах. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки ... подробнее →

В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола

13.03.2019 22:00

Замминистра обороны США Дэвид Норквист  подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы  в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает  BuzzFeed News . ... подробнее →

"Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака

13.03.2019 21:45

Описание характера может быть точным только в случае, когда человек является классическим представителем своего знака Зодиака. Но как быть тем, кто родился на стыке дат и является "пограничником" ... подробнее →

Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса

13.03.2019 21:35

23,9% украинцев считают, что на выборах президента Украины победит действующий глава государства Петр Порошенко. Таковы результаты  исследования , проведенного социологической группой SOCIS, ... подробнее →

Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины

13.03.2019 21:00

Россия весной 2014 года готовила открытое вторжение в восточную часть Украины под видом и с символикой Миротворческих сил. Об этом сообщил экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин ... подробнее →

Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине

13.03.2019 20:46

В Украине весной стоит ожидать подорожание всех видов хлеба на 2–3%. Об этом рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. ... подробнее →

«Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители

13.03.2019 20:30

Всего пять лет «русскому миру» понадобилось для того, чтобы превратить некогда украинский город Горловку в руины. Местные жители начали массово заявлять в один голос, что то, во что ... подробнее →

Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"

13.03.2019 20:15

​Европарламент официально объявил о необходимости прекратить строительство "Северного потока-2", о чем сообщают европейские информационные агентства. Согласно сообщению об одобренном во ... подробнее →

Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов

13.03.2019 20:00

Сегодня стало известно об очередной партии «ихтамнетов», которые прибыли на Донбасс по распоряжению российского диктатора Владимра Путина. В частности, речь идет о выпускниках ... подробнее →

В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»

13.03.2019 19:43

Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что боец ВСУ якобы «попросился перейти в ряды ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ... подробнее →

Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху

13.03.2019 19:31

Скоро в Украине будут праздновать самый важный праздник в христианской традиции – Воскресение Иисуса Христа. УНИАН сообщил, когда и сколько будут отдыхать украинцы на этот праздник. ... подробнее →

На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины

13.03.2019 19:15

В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения. Эту информацию подтвердил руководитель военной ... подробнее →

Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов

13.03.2019 19:00

На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом ... подробнее →

Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации

13.03.2019 18:45

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин в резонансном интервью намекнул на план российской армии ввести военный контингент с маркировкой "миротворческих сил" в 2014 году в момент начала оккупации ... подробнее →

«Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко

13.03.2019 18:30

В очередной раз, что уже ни для кого не является удивительным, Российская Федерация срывает заседание гуманитарной группы ТКГ по разрешению войны на Донбассе. Как передают корреспонденты  ... подробнее →

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