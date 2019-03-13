Описание характера может быть точным только в случае, когда человек является классическим представителем своего знака Зодиака. Но как быть тем, кто родился на стыке дат и является "пограничником" ... подробнее →

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает BuzzFeed News . ... подробнее →

Встречаем весну красивыми и здоровыми. С наступлением весны необходимо восполнить запас нашего организма в витаминах. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки ... подробнее →

21-лeтняя жительница Словении намеренно лишилась руки выше запястья, позволив родственнику отрезать конечность дисковой пилoй. Теперь девушку и ee пособника oбвиняют в cтpaxoвoй aфepe. ... подробнее →

Всего пять лет «русскому миру» понадобилось для того, чтобы превратить некогда украинский город Горловку в руины. Местные жители начали массово заявлять в один голос, что то, во что ... подробнее →

В Украине весной стоит ожидать подорожание всех видов хлеба на 2–3%. Об этом рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. ... подробнее →

Россия весной 2014 года готовила открытое вторжение в восточную часть Украины под видом и с символикой Миротворческих сил. Об этом сообщил экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин ... подробнее →

Скоро в Украине будут праздновать самый важный праздник в христианской традиции – Воскресение Иисуса Христа. УНИАН сообщил, когда и сколько будут отдыхать украинцы на этот праздник. ... подробнее →

Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что боец ВСУ якобы «попросился перейти в ряды ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ... подробнее →

Сегодня стало известно об очередной партии «ихтамнетов», которые прибыли на Донбасс по распоряжению российского диктатора Владимра Путина. В частности, речь идет о выпускниках ... подробнее →

​Европарламент официально объявил о необходимости прекратить строительство "Северного потока-2", о чем сообщают европейские информационные агентства. Согласно сообщению об одобренном во ... подробнее →

На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины 13.03.2019 19:15 В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения. Эту информацию подтвердил руководитель военной ... подробнее →

Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов 13.03.2019 19:00 На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом ... подробнее →

Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 13.03.2019 18:45 Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин в резонансном интервью намекнул на план российской армии ввести военный контингент с маркировкой "миротворческих сил" в 2014 году в момент начала оккупации ... подробнее →