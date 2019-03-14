Как избавиться от запаха пота народными средствами

14.03.2019 22:23

Неприятный запах от подмышек может испортить настроение любому. Вот некоторые эффективные домашние средства для борьбы с этим явлением. Яблочный уксус.  Уксус  -  это ... подробнее →

Сенсационная находка на Луне: известный уфолог Скотт Уоринг сделал громкое заявление - видео

14.03.2019 22:05

Очередное открытие всколыхнуло научный мир. Ученые снова заговорили о том, что мнения насчет обитаемости космоса небезосновательны. На этот раз ученых удивили исследователи, занимающиеся ... подробнее →

Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"

14.03.2019 21:40

Украинцы массово жалуются на отсутствие счетов за газ, что может привести к срыву монетизации субсидии. Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз" в Facebook, передает  Апостроф . ... подробнее →

ПриватБанк ввел важные изменения в Приват24

14.03.2019 21:20

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил важную информацию о том, что в мобильном приложении "Приват24" версии для Android, запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и ... подробнее →

«Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка

14.03.2019 21:00

Гражданин Российской Федерации и член незаконных вооруженных формирований Андрей Морозов «Мурз» рассказал о плачевном положении наемников в районе населенного пункта Желобок (Луганская область). Соответствующий пост он разместил в своем блоге на ... подробнее →

В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года

14.03.2019 20:40

Оккупационные власти «ДНР» сгоняют бюджетников временно оккупированного Донецка и других городов на «митинг» против проведения выборов в Украине. Даже бывшие сторонники ... подробнее →

В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео

14.03.2019 20:20

В Хмельницком на цифровом билборде, где обычно показывают рекламу, транслировали порно. В Хмельницком отделении полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 301 Уголовного ... подробнее →

Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля

14.03.2019 20:00

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении возвратиться в Украину 1 апреля. Об этом сообщил известному журналисту Дмитрию Гордону, продемонстрировав тому электронный ... подробнее →

Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют

14.03.2019 19:47

Сегодня ЦИК создала специальные избирательные участки в исключительных случаях на территории военных частей. Это решение было принято на основании представления Министерства обороны для обеспечения ... подробнее →

«Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ

14.03.2019 19:30

За последнее время на сторону Украины от «русского мира» на Донбассе один за другим бегут и сдаются террористы. Одной из последних на такие действия решилась наделавшая много шума ... подробнее →

Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО

14.03.2019 19:11

Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 ... подробнее →

К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло

14.03.2019 18:40

Уже в это воскресенье в Украине будет по-весеннему тепло, хотя накануне в отдельных регионах пройдут дожди. Об этом рассказали в украинском Гидрометцентре. Дожди придут в нашу страну с Запада и ... подробнее →

Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ

14.03.2019 18:20

В зоне ООС на Донбассе в районе Водяного украинские военные бойцы ВСУ сбили беспилотник членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В штабе отметили, используя «весеннее перемирие, ... подробнее →

В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»

14.03.2019 18:02

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ». Однако, паспорта получат не все и не сразу. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье

14.03.2019 17:49

Клубника заслуженно является одной из самых любимых огородных культур, и совершенно не случайно. Эксперты назвали 7 удивительных причин почаще лакомиться этими ягодами. 1. Регулирует ... подробнее →

В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ

14.03.2019 17:30

Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что появилась возможность оставить прежними цены на газ с 1 мая текущего года. Как передает  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

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