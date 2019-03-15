Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России, хорошо известный мировому сообществу своими неадекватными высказываниями, в Крыму во время митинга в очередной раз сделал громкие, пугливые, ... подробнее →

Российские действия в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД ... подробнее →

В интернет-сети подняли на смех россиянку, которая решила устроить второй «Чернобыль» прямо посреди улицы, пишет Политека. Соответствующие кадры опубликовал пропагандист Дмитрий ... подробнее →

Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака 15.03.2019 20:44 Мужчины по природе своей полигамны, а значит, невероятно любвеобильны и падки на самых разных женщин. Критерии выбора представительниц прекрасного пола миллионы лет остаются неизменными. Всем ... подробнее →