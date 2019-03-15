Россиянка устроила «второй Чернобыль» прямо на улице: «Запасливая, украла наверно»15.03.2019 22:37
В интернет-сети подняли на смех россиянку, которая решила устроить второй «Чернобыль» прямо посреди улицы, пишет Политека. Соответствующие кадры опубликовал пропагандист Дмитрий ... подробнее →
Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат15.03.2019 22:10
Российские действия в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД ... подробнее →
Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"15.03.2019 21:42
Чим менше часу залишається до виборів президента України, тим більше скандалів розгорається довкола оборонного сектору вітчизняної промисловості. Не став винятком і випадок з важким 120-мм мінометом ... подробнее →
«Войска готовы! Ждем 31 марта! Дойдем до Львова!»: Жириновский в Крыму опять «пустил очередь губами»15.03.2019 21:26
Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России, хорошо известный мировому сообществу своими неадекватными высказываниями, в Крыму во время митинга в очередной раз сделал громкие, пугливые, ... подробнее →
Купе и плацкарта больше не будет: новости от Укрзализныци15.03.2019 21:07
В среду, 13 марта, стало известно о том, что ПАО "Укрзализныця" решила изменить подход к тарифообразованию в пассажирском секторе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает ... подробнее →
Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака15.03.2019 20:44
Мужчины по природе своей полигамны, а значит, невероятно любвеобильны и падки на самых разных женщин. Критерии выбора представительниц прекрасного пола миллионы лет остаются неизменными. Всем ... подробнее →
На Донетчину надвигается штормовой ветер15.03.2019 20:03
В Донецкой области завтра, 16 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, сильный ветер. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по ... подробнее →
Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели15.03.2019 19:39
Возникшая по вине оккупационной "администрации" "ДНР" критическая ситуация с обеспечением водой жителей "республики" может стать поводом для масштабного вторжения российских войск на неоккупированную ... подробнее →
В Донецке готовится многотысячный митинг: существует опасность провокаций, — блогер15.03.2019 19:39
В неподконтрольном Донецке 31 марта готовится масштабное мероприятие под названием «орден Иуды», в котором примут участие около 100 тысяч местных жителей. Об этом сообщает группа ... подробнее →
Повышение пенсий в марте: кто из украинцев увидит увеличение доходов, а кому дадут только одноразовую выплату15.03.2019 19:22
На встрече с делегацией Международного валютного фонда министр соцполитики Рева рассказал, по какому принципу произошло повышений пенсий для различных категорий граждан с начала 2019 года. Как ... подробнее →
Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект15.03.2019 18:59
С 13 по 14 марта ремонтные бригады Ясиноватского участка Донецкого РПУ работали над устранением утечки на водоводе диаметром 1400 мм на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода ... подробнее →
В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»15.03.2019 18:41
В лечебных учреждениях, расположенных на подконтрольной «ЛНР» территории Донбасса наблюдается дефицит медицинских работников. Об этом заявила так называемый «министр ... подробнее →
Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе15.03.2019 18:20
Представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов заявил об успешном задержании четверых участников бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе. В среду, 13 марта, в полицейские участки ... подробнее →
КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта15.03.2019 17:59
17 марта КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан через линию соприкосновения из-за реконструкции. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает ... подробнее →
Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением15.03.2019 17:38
Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Кремль виноват в крови Донбасса и необходимости аннексии "Л/ДНР" по примеру Крыма. Депутат Госдумы Владимир Жириновский ... подробнее →
На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди15.03.2019 17:22
Сегодня в районе КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» во время пересечения пунктов пропуска скончались два человека. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает ... подробнее →
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