Сотрудники Гидрометцентра предупредили украинцев о том, что сразу после этих выходных в Украине наступит настоящая весна. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, ... подробнее →

Недалеко от поселка Тура в Красноярском крае России видеорегистратор заснял падение летающего объекта - метеорита. Видео опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как яркий объект летит к земле, ... подробнее →

Диетологи рассказали о списке продуктов, которые способствуют похудению. К радости сладкоежек, там оказался черный шоколад. В Германии ученые провели эксперимент, который получил широкую огласку. ... подробнее →

Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы 16.03.2019 21:15 В последнее время множество экспертов задаются вопросами, будет ли полномасштабное наступление со стороны Российской Федерации на Украину, или нет и, если таки будет, то каков будет эпилог этого ... подробнее →

Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ 16.03.2019 21:00 С начала текущих суток в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, по состоянию на 18:00 ... подробнее →

Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии 16.03.2019 20:45 Кофе может исчезнуть. Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты. Без них представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто, ... подробнее →