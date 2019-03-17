На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен17.03.2019 13:15
Снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, с 1 апреля получат по 24 тысячи гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает ... подробнее →
От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни17.03.2019 13:00
В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный и влажный воздух, сообщает НВ со ссылкой на Укргидрометцентр. В восточных, западных областях и Приазовье ожидается дождь, ... подробнее →
Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них17.03.2019 12:45
Вещи в доме могут нести как положительную, так и отрицательную энергетику. Чтобы не привлекать в дом неудачи, нищету и трудности, старайтесь избавиться от подобных предметов обихода. Так, ... подробнее →
Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"17.03.2019 12:16
Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего. "Пушилин - наш агент и что-то знает", - ... подробнее →
ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги17.03.2019 12:02
Государственное учреждение "ПриватБанк" предупредила клиентов об услуге "Кредитный лимит". Размер предоставления кредита через такую популярную среди клиентов услугу будет принимать сам банк ... подробнее →
МинВОТ получит деньги от США: На что потратят17.03.2019 11:47
Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало ... подробнее →
Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник17.03.2019 11:30
За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. За минувшие ... подробнее →
Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек17.03.2019 11:16
Компания «Укрзализныця» отказалась от использования пуховых и перьевых подушек, а также от старых матрасов. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, ... подробнее →
Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео17.03.2019 11:02
На одном из полигонов, расположенных на неподконтрольной Украине части Донецкой области подразделения НВФ проводят танковые учения Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «управления народной милиции ДНР». По данным ... подробнее →
31 марта Украина переходит на летнее время17.03.2019 10:40
В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, вся Украина перейдет на летнее время. Как передает replyua.net , переход часов на летнее время на час вперёд будет осуществляться в 3 часа утра. Нужно ... подробнее →
Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху17.03.2019 10:20
Пасха – важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - события-центра библейской истории. На какую дату приходится Пасха в 2019 году и сколько в Украине будет ... подробнее →
В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать17.03.2019 10:00
Среди нейробиологов популярно мнение о том, что мозговые клетки, работающие сообща, всегда связаны между собой. Проще это означает, что чем больше нейросетей образуется в человеческом мозгу, тем он ... подробнее →
Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака17.03.2019 09:45
Любовь – одно из сильнейших чувств которое испытывает человек в своей жизни. Она оставляет неизгладимый след в душе каждого влюбленного человека и кардинально меняет его внутренний мир, внося в ... подробнее →
После инсульта мужчина обрел суперсилу17.03.2019 09:32
Инсульт, два инфаркта, операция на сердце и потеря бокового зрения на одном глазу — казалось бы, после такого просто нельзя не опустить руки. Но 69-летний Тони Уэйтс из Эссекса, Англия, не ... подробнее →
Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление17.03.2019 09:15
Для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты. Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить ... подробнее →
В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные17.03.2019 08:45
Сегодня в вечернее время во временно оккупированном Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». В результате, по крайне мере, один боевик ранен. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
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