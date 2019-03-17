Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего. "Пушилин - наш агент и что-то знает", - ... подробнее →

Вещи в доме могут нести как положительную, так и отрицательную энергетику. Чтобы не привлекать в дом неудачи, нищету и трудности, старайтесь избавиться от подобных предметов обихода. Так, ... подробнее →

В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный и влажный воздух, сообщает НВ со ссылкой на Укргидрометцентр. В восточных, западных областях и Приазовье ожидается дождь, ... подробнее →

Снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, с 1 апреля получат по 24 тысячи гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает ... подробнее →

Компания «Укрзализныця» отказалась от использования пуховых и перьевых подушек, а также от старых матрасов. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, ... подробнее →

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. За минувшие ... подробнее →

Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало ... подробнее →

Государственное учреждение "ПриватБанк" предупредила клиентов об услуге "Кредитный лимит". Размер предоставления кредита через такую популярную среди клиентов услугу будет принимать сам банк ... подробнее →

Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео 17.03.2019 11:02 На одном из полигонов, расположенных на неподконтрольной Украине части Донецкой области подразделения НВФ проводят танковые учения Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «управления народной милиции ДНР». По данным ... подробнее →

31 марта Украина переходит на летнее время 17.03.2019 10:40 В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, вся Украина перейдет на летнее время. Как передает replyua.net , переход часов на летнее время на час вперёд будет осуществляться в 3 часа утра. Нужно ... подробнее →