Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) продается большое количество просроченных продуктов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут ... подробнее →

В Сети показали кадры новой машины "Дискотека", которой силовики Путина намерены планируют разгонять антиправительственные митинги. Соцсети шокировала установка "Дискотека" для борьбы с ... подробнее →

В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что украинские силовики якобы «готовят провокацию» в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил представитель ... подробнее →

Переселенцам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса упростили процедуру изменения места голосования. В большинстве случаев ВПЛ понадобится только паспорт гражданина Украины, рассказала ... подробнее →

Бывший российский наемник Игорь Гиркин (Стрелков) предсказал повальное предоставление российского гражданства жителям «ЛДНР», которое начнется в ближайшее время. Об этом он написал на ... подробнее →

В Харьковской области убили украинского военнослужащего контрактной службы. Об этом передает from-ua . Сообщается, что тело со следами насильственной смерти обнаружили в городе Чугуев. Труп ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области отказываются пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты, ссылаясь на ... подробнее →

Новые законодательные инициативы, которые готовит Кремль, с нетерпением ждут коллаборанты, активно помогавшие Москве захватывать восток Украины. Но медаль имеет и обратную сторону: в результате закон ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» ориентируют рынок на закупку российских продуктов, жестко наказывая предпринимателей за торговлю украинскими товарами. Однако, появляющиеся на полках магазинов ... подробнее →

Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в ... подробнее →

В селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области (под контролем группировки «ДНР») горит жилой дом. Об этом рассказали в так называемом «представительстве ДНР» в ... подробнее →

В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar 17.03.2019 17:43 Благодаря действиям чиновников целый город может остаться без мобильной связи. За словами нового представителя мобильного оператора "Киевстар" Александра Комарова, один из основных законов для ... подробнее →

Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину 17.03.2019 17:10 Действующий президент Украины Петр Порошенко в столице нашей страны во время встречи с избирателями заявил, что власти нашей страны сразу же после выборов «сделают решительные шаги ... подробнее →