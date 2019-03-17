На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен

17.03.2019 13:15

Снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, с 1 апреля получат по 24 тысячи гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко,  передает ... подробнее →

От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

17.03.2019 13:00

В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный и влажный воздух, сообщает  НВ  со ссылкой на Укргидрометцентр. В восточных, западных областях и Приазовье ожидается дождь, ... подробнее →

Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них

17.03.2019 12:45

Вещи в доме могут нести как положительную, так и отрицательную энергетику. Чтобы не привлекать в дом неудачи, нищету и трудности, старайтесь избавиться от подобных предметов обихода. Так, ... подробнее →

Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"

17.03.2019 12:16

Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего. "Пушилин - наш агент и что-то знает", - ... подробнее →

ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги

17.03.2019 12:02

Государственное учреждение "ПриватБанк" предупредила клиентов об услуге "Кредитный лимит". Размер предоставления кредита через такую популярную среди клиентов услугу будет принимать сам банк ... подробнее →

МинВОТ получит деньги от США: На что потратят

17.03.2019 11:47

Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства.  Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало ... подробнее →

Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник

17.03.2019 11:30

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. За минувшие ... подробнее →

Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек

17.03.2019 11:16

Компания «Укрзализныця» отказалась от использования пуховых и перьевых подушек, а также от старых матрасов. Как информирует  replyua.net  со ссылкой на пресс-службу компании, ... подробнее →

Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео

17.03.2019 11:02

На одном из полигонов, расположенных на неподконтрольной Украине части Донецкой области подразделения НВФ проводят танковые учения Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «управления народной милиции ДНР». По данным ... подробнее →

31 марта Украина переходит на летнее время

17.03.2019 10:40

В ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, вся Украина перейдет на летнее время. Как передает  replyua.net , переход часов на летнее время на час вперёд будет осуществляться в 3 часа утра. Нужно ... подробнее →

Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху

17.03.2019 10:20

Пасха – важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - события-центра библейской истории. На какую дату приходится Пасха в 2019 году и сколько в Украине будет ... подробнее →

В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать

17.03.2019 10:00

Среди нейробиологов популярно мнение о том, что мозговые клетки, работающие сообща, всегда связаны между собой. Проще это означает, что чем больше нейросетей образуется в человеческом мозгу, тем он ... подробнее →

Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака

17.03.2019 09:45

Любовь – одно из сильнейших чувств которое испытывает человек в своей жизни. Она оставляет неизгладимый след в душе каждого влюбленного человека и кардинально меняет его внутренний мир, внося в ... подробнее →

После инсульта мужчина обрел суперсилу

17.03.2019 09:32

Инсульт, два инфаркта, операция на сердце и потеря бокового зрения на одном глазу — казалось бы, после такого просто нельзя не опустить руки. Но 69-летний Тони Уэйтс из Эссекса, Англия, не ... подробнее →

Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление

17.03.2019 09:15

Для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты. Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить ... подробнее →

В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные

17.03.2019 08:45

Сегодня в вечернее время во временно оккупированном Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». В результате, по крайне мере, один боевик ранен. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

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