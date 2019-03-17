В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины17.03.2019 22:31
В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что украинские силовики якобы «готовят провокацию» в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил представитель ... подробнее →
Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей17.03.2019 22:05
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты жестоко издеваются над мирными жителями временно оккупированных территорий Луганской области. Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» ... подробнее →
В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети17.03.2019 21:40
В Сети показали кадры новой машины "Дискотека", которой силовики Путина намерены планируют разгонять антиправительственные митинги. Соцсети шокировала установка "Дискотека" для борьбы с ... подробнее →
Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты17.03.2019 21:20
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) продается большое количество просроченных продуктов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут ... подробнее →
Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе17.03.2019 20:58
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области отказываются пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты, ссылаясь на ... подробнее →
В Харьковской области жестоко убит военный17.03.2019 20:42
В Харьковской области убили украинского военнослужащего контрактной службы. Об этом передает from-ua . Сообщается, что тело со следами насильственной смерти обнаружили в городе Чугуев. Труп ... подробнее →
Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще17.03.2019 20:18
Бывший российский наемник Игорь Гиркин (Стрелков) предсказал повальное предоставление российского гражданства жителям «ЛДНР», которое начнется в ближайшее время. Об этом он написал на ... подробнее →
Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины17.03.2019 19:50
Переселенцам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса упростили процедуру изменения места голосования. В большинстве случаев ВПЛ понадобится только паспорт гражданина Украины, рассказала ... подробнее →
Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом17.03.2019 19:38
В селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области (под контролем группировки «ДНР») горит жилой дом. Об этом рассказали в так называемом «представительстве ДНР» в ... подробнее →
В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб17.03.2019 19:27
Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в ... подробнее →
Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах17.03.2019 19:03
Оккупационные «власти ДНР» ориентируют рынок на закупку российских продуктов, жестко наказывая предпринимателей за торговлю украинскими товарами. Однако, появляющиеся на полках магазинов ... подробнее →
Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"17.03.2019 18:19
Новые законодательные инициативы, которые готовит Кремль, с нетерпением ждут коллаборанты, активно помогавшие Москве захватывать восток Украины. Но медаль имеет и обратную сторону: в результате закон ... подробнее →
"Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов17.03.2019 18:00
Слухи о том, что главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник могут встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Крыму насмешили даже сепаратистов. Слухи о Пушилине и Пасечнике ... подробнее →
В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar17.03.2019 17:43
Благодаря действиям чиновников целый город может остаться без мобильной связи. За словами нового представителя мобильного оператора "Киевстар" Александра Комарова, один из основных законов для ... подробнее →
Предвестник конца света вызвал панику у ученых: "Нибиру через 43 дня уничтожит все живое, Землю расплющит как яйцо"17.03.2019 17:25
По мере приближения очередной даты конца света, оглашенной конспирологами и иными представителями альтернативной науки, в обществе происходит паника по поводу возможного апокалипсиса. Как ... подробнее →
Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину17.03.2019 17:10
Действующий президент Украины Петр Порошенко в столице нашей страны во время встречи с избирателями заявил, что власти нашей страны сразу же после выборов «сделают решительные шаги ... подробнее →
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