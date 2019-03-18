Названы недуги, которые можно определить по руке

18.03.2019 22:38

Медики назвали болезни, определить которые возможно по рукам человека. Притом многие не обращают внимания на этот нюанс, способный ускорить постановку диагноза. Как рассказали специалисты, часто ... подробнее →

Если нет сил. Как победить хроническую усталость?

18.03.2019 22:10

Сегодня, более чем 90% проживающим в мегаполисах, хорошо известно, что такое хроническая усталость. Многие считают, что виной этому, постоянно растущий темп жизни, стресс, переработка, недостаток сна. ... подробнее →

ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов

18.03.2019 21:40

Подразделения НВФ мобилизовали жителей ОРДЛО для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ. Так, в разведке отметили: «В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ... подробнее →

Киевстар принял крайне непопулярное решение

18.03.2019 21:20

Мобильный оператор "Киевстар", который недавно заявил об изменениях в тарифах и закрытии интернет-пакетов, намерен пересмотреть тарифную линейку и убрать из нее безлимитные пакеты. Об этом заявил ... подробнее →

В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента

18.03.2019 21:00

Украинцам начали активно угрожать и запугивать с той целью, чтобы граждане не шли на избирательные участки в день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →

Азовское море может исчезнуть

18.03.2019 20:41

Старший научный сотрудник института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство Крымского моста существенно нарушило водный обмен между ... подробнее →

Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса

18.03.2019 20:20

«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число  проводников . Отказалась от ковровых дорожек в новых ... подробнее →

В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь

18.03.2019 20:00

Минздрав Украины намерен внедрить новую модель оказания экстренной медицинской помощи – Донетчина вошла в ряд областей, где стартует пилотный проект. Новая модель была предложена МОЗ на ... подробнее →

Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться

18.03.2019 19:40

В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные ... подробнее →

Водительские права больше не будут удостоверять личность: подробности решения

18.03.2019 19:20

Скоро водительское удостоверение уже не будет выступать документом, которым можно удостоверить личность. В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) предлагают внести соответствующие изменения в ... подробнее →

Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине

18.03.2019 19:03

Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации ... подробнее →

К Земле приближается астероид размером с Луну

18.03.2019 18:48

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километра, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров. Астероид, ширина которого составляет около 39 метров, на ... подробнее →

В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ

18.03.2019 18:30

Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе бойцы бойцы ВСУ сбили беспилотник подразделений НВФ. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, в штабе отметили, что ... подробнее →

Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе

18.03.2019 18:14

​Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского ... подробнее →

Война, безработица и низкий уровень доходов – главные проблемы украинцев

18.03.2019 18:00

Украинские граждане рассказали, с какими проблемами им чаще всего приходится сталкиваться на сегодняшний день. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Об этом поведали ... подробнее →

Коснутся каждого: в Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок

18.03.2019 17:40

В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. Об этом сообщает  РБК-Украина ... подробнее →

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