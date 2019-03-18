НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ 18.03.2019 16:15 За последнее время на неподконтрольную территорию Донбасса из России было доставлено большое количество боеприпасов и ГСМ. Об этом в Facebook рассказал народный депутат и координатор группы ... подробнее →

Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца 18.03.2019 16:00 Ученые из Европейского общества кардиологов заявили о том, что препарат, который часто используется для снижения кровяного давления и для борьбы со стенокардией, может стать причиной внезапной ... подробнее →