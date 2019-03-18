НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ18.03.2019 16:15
За последнее время на неподконтрольную территорию Донбасса из России было доставлено большое количество боеприпасов и ГСМ. Об этом в Facebook рассказал народный депутат и координатор группы ... подробнее →
Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца18.03.2019 16:00
Ученые из Европейского общества кардиологов заявили о том, что препарат, который часто используется для снижения кровяного давления и для борьбы со стенокардией, может стать причиной внезапной ... подробнее →
Над Беринговым морем взорвался метеорит18.03.2019 15:46
До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным. Эксперты NASA заявили, что в декабре в атмосфере Земли взорвался огромный огненный шар. Взрыв был вторым по величине в своем ... подробнее →
В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»18.03.2019 15:35
Во временно оккупированном Донецке замечено движение «Уралов» с вооруженными боевиками «ДНР». Дончане встревожены. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
В Киеве попытались сжечь магазин Roshen18.03.2019 15:15
В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра". Об этом Украинской правде рассказали в пресс-службе полиции Киева. "С ... подробнее →
Британские генетики установили личность Джека Потрошителя18.03.2019 15:05
Легендарный серийный убийца, который терроризировал Лондон 130 лет назад, оказался польским парикмахероми-иммигрантом Аароном Косьминским, сообщает Znaj.ua . Во всяком случае, так считают ... подробнее →
«Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко18.03.2019 14:55
Вчерашнее заявление украинского президента о планах Киева вернуть Крым вызвало истерику у оккупантов Крыма, передает replyua.net . Так, в интервью пропагандистскому ... подробнее →
Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин18.03.2019 14:38
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области довольно большие очереди собрались на Бахмутском направлении. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Так, на ... подробнее →
Источник: Россия готовится к сдаче Крыма18.03.2019 14:20
Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой сообщил, что захват Крыма нанес России колоссальный ущерб — она начала исчезать из экономического и политического пространства ... подробнее →
Жуниор Мораес получил украинское гражданство18.03.2019 14:10
Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес стал гражданином Украины, сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua . По информации источника, соответствующий указ ... подробнее →
На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек18.03.2019 14:00
Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов и их проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. По данным ... подробнее →
Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине18.03.2019 13:48
В эти дни Украина вспоминает очередную годовщину аннексии Крыма Россией. Сейчас анализируя события 5-годичной давности уместно будет напомнить, что в Крым уже заселены около полумиллиона ... подробнее →
Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке18.03.2019 13:31
В Украине действующее законодательство допускает, что у людей могут отобрать жилье за коммунальную задолженность. Соответствующая процедура в основном используется как элемент запугивания ... подробнее →
Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры18.03.2019 13:12
Советский диссидент и российская оппозиционер Валерия Новодворская сделал печальный прогноз для всех жителей Донбасса, и пророчество начинает сбываться. Об этом она рассказала во время прямого ... подробнее →
Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан18.03.2019 12:48
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты жестоко издеваются над мирными жителями временно оккупированных территорий Луганской области. Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» ... подробнее →
Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз18.03.2019 12:30
Согласно данным Погода УНИАН , в понедельник, 22 марта, в Украине придет значительное потепление, на западе температура до +22°. На востоке пасмурно, температура днем до ... подробнее →
- НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ16:15
- В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»15:35
- «Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко14:55
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- «Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе11:30
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ11:00
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ16:15
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Над Беринговым морем взорвался метеорит15:46
- В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»15:35
- В Киеве попытались сжечь магазин Roshen15:15
- Британские генетики установили личность Джека Потрошителя15:05
- «Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко14:55
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- Жуниор Мораес получил украинское гражданство14:10
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го