НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ

18.03.2019 16:15

За последнее время на неподконтрольную территорию Донбасса из России было доставлено большое количество боеприпасов и ГСМ. Об этом в Facebook рассказал народный депутат и координатор группы ... подробнее →

Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца

18.03.2019 16:00

Ученые из Европейского общества кардиологов заявили о том, что препарат, который часто используется для снижения кровяного давления и для борьбы со стенокардией, может стать причиной внезапной ... подробнее →

Над Беринговым морем взорвался метеорит

18.03.2019 15:46

До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным. Эксперты NASA заявили, что в декабре в атмосфере Земли взорвался огромный огненный шар. Взрыв был вторым по величине в своем ... подробнее →

В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»

18.03.2019 15:35

Во временно оккупированном Донецке замечено движение «Уралов» с вооруженными боевиками «ДНР». Дончане встревожены. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →

В Киеве попытались сжечь магазин Roshen

18.03.2019 15:15

В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра". Об этом  Украинской правде  рассказали в пресс-службе полиции Киева. "С ... подробнее →

Британские генетики установили личность Джека Потрошителя

18.03.2019 15:05

Легендарный серийный убийца, который терроризировал Лондон 130 лет назад, оказался польским парикмахероми-иммигрантом Аароном Косьминским, сообщает Znaj.ua . Во всяком случае, так считают ... подробнее →

«Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко

18.03.2019 14:55

Вчерашнее  заявление украинского президента  о планах Киева вернуть  Крым  вызвало истерику у оккупантов Крыма, передает  replyua.net . Так, в интервью пропагандистскому ... подробнее →

Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин

18.03.2019 14:38

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области довольно большие очереди собрались на Бахмутском направлении. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Так, на ... подробнее →

Источник: Россия готовится к сдаче Крыма

18.03.2019 14:20

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой сообщил, что захват Крыма нанес России колоссальный ущерб — она начала исчезать из экономического и политического пространства ... подробнее →

Жуниор Мораес получил украинское гражданство

18.03.2019 14:10

Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес стал гражданином Украины, сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua . По информации источника, соответствующий указ ... подробнее →

На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек

18.03.2019 14:00

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов и их проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. По данным ... подробнее →

Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине

18.03.2019 13:48

В эти дни Украина вспоминает очередную годовщину аннексии Крыма Россией. Сейчас анализируя события 5-годичной давности уместно будет напомнить, что в  Крым  уже заселены около полумиллиона ... подробнее →

Теперь украинцев могут лишить жилья за долги по коммуналке

18.03.2019 13:31

В Украине действующее законодательство допускает, что у людей могут отобрать жилье за коммунальную задолженность. Соответствующая процедура в основном используется как элемент запугивания ... подробнее →

Пророчество Новодворской жителям "ДНР" начинает сбываться - уникальные кадры

18.03.2019 13:12

Советский диссидент и российская оппозиционер Валерия Новодворская сделал печальный прогноз для всех жителей Донбасса, и пророчество начинает сбываться. Об этом она рассказала во время прямого ... подробнее →

Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан

18.03.2019 12:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты жестоко издеваются над мирными жителями временно оккупированных территорий Луганской области. Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» ... подробнее →

Потеплеет до +22°: украинские синоптики озвучили очень приятный прогноз

18.03.2019 12:30

Согласно данным  Погода  УНИАН , в понедельник, 22 марта, в Украине придет значительное потепление, на западе температура до +22°. На востоке пасмурно, температура днем до ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 36 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх