Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"

19.03.2019 22:36

На Донбассе 18 марта был убит террорист "ДНР" Денис Ребриков. Он орудовал под началом одного из предводителей "ЛНР" Алексея Мозгового. О ликвидации еще одного врага Украины рассказал в Twitter ... подробнее →

Названа реальная причина хронической усталости

19.03.2019 22:12

Ученые из Стэнфордского университета установили физиологические причины синдрома хронической усталости (СХУ). На протяжении долгих лет специалисты связывали ее с психологическими проблемами. Об ... подробнее →

Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес

19.03.2019 21:55

В «министерстве доходов и сборов ДНР» планируют комплексные проверки кассовых аппаратов и наличности, находящейся в торговой точке или в офисе. Об этом сегодня, 19 марта, в социальных ... подробнее →

Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе

19.03.2019 21:19

Мирное урегулирование на Донбассе займет 10−15 лет. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com . Так, комментируя ситуацию с невыполнением Минских ... подробнее →

Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х

19.03.2019 20:49

По сравнению с результатами мартовского соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко улучшили свои показатели. Компанию в ... подробнее →

Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов

19.03.2019 20:25

Стало известно о том, что на территории проведения операции Объединенных сил был сбит самодельный ударный БПЛА оккупантов. Информацию предоставляет штаб ООС на своей станице в соцсети Facebook, ... подробнее →

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины

19.03.2019 19:53

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник анонсировал проведение «прямой линии» с жителями подконтрольных Украине территорий. Об этом сегодня он написал в Twitter, передает ... подробнее →

Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации

19.03.2019 19:21

В Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную ... подробнее →

Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"

19.03.2019 18:51

"Партия регионов" во время избирательных кампаний провозглашала одной из основных своих ценностей стабильность. И вот в оккупированном Донецке она воцарилась. Правда, дончане этому вряд ли рады. ... подробнее →

Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках

19.03.2019 18:23

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ — Изварино и Успенка – вывозят с временно ... подробнее →

Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"

19.03.2019 18:02

Обсуждения в Совете Безопасности ООН вопроса введения миссии миротворцев на захваченный Донбасс состоятся после президентских выборов в Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ... подробнее →

Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ

19.03.2019 17:43

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей придумывают новые «инструкции» для ограничения передвижения ... подробнее →

В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО

19.03.2019 17:20

Сегодня ночью в неподконтрольном Украине Луганске в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства был поврежден автомобиль Daewoo Sens. Местные жители в соцсети опубликовали видео ... подробнее →

Как голосовать не по месту регистрации

19.03.2019 17:05

Тысячи украинцев не могут проголосовать по месту своей регистрации, поскольку являются вынужденными переселенцами из оккупированных Донбасса и Крыма. Часть граждан учится или работает в других ... подробнее →

Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"

19.03.2019 16:58

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский прокомментировал возможность возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины. В интервью одному из российских изданий Ходаковский ... подробнее →

Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана

19.03.2019 15:30

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет, сообщает ICTV . Он добавил, что это решение было ... подробнее →

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