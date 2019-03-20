Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику 20.03.2019 21:37 Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут. Многие люди после первого звонка будильника утром, несколько раз переводят его, чтобы оттянуть пробуждение. Однако, напоминания на телефоне, которые ... подробнее →