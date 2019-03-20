Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья

20.03.2019 22:32

Мандарины, как известно, не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты. Однако некоторым людям эти сочные цитрусовые категорически противопоказаны, сообщает  replyua.net. Мандарины у ... подробнее →

Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты

20.03.2019 22:04

Если бы популярный украинский музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины в 2019 году, то комик Владимир Зеленский ... подробнее →

«Готовы ко всему»: МВД переходит на усиленный режим несения службы в Украине

20.03.2019 21:48

Начиная с 21 марта Министерство внутренних дел Украины, вместе со всеми подконтрольными ему органами, среди которых ГСЧС, Нацгвардия, а также Национальная полиция, ГПСУ и ГМС, переходят на усиленных ... подробнее →

Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику

20.03.2019 21:37

Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут. Многие люди после первого звонка будильника утром, несколько раз переводят его, чтобы оттянуть пробуждение. Однако, напоминания на телефоне, которые ... подробнее →

Марьинка попала под минометный обстрел

20.03.2019 21:20

Город Марьинка Донецкой области попала под минометный огонь. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили три жилых дома, сообщают в Нацполиции Донетчины. По ... подробнее →

Евробляхам перебивают номера и продают: вернулась старая схема

20.03.2019 21:00

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации начали усиленно избавляться от своих железных коней. Причем, порой в ход идут откровенно нелегальные схемы. Доходит до того, что евробляхи маскируют и ... подробнее →

Порядок выдачи водительских удостоверений в Украине: что изменится?

20.03.2019 20:48

На днях МВД обнародовало масштабный законопроект, который должен установить в Украине правила выдачи водительских удостоверений, максимально наследующие Европу. Уже через месяц документ должны ... подробнее →

Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева

20.03.2019 20:30

Сегодня, 20 марта, в Казахстане приняли решение о переименовании столицы государства в честь экс-президента Назарбаева. Об этом сообщают местные СМИ, передает "Диалог.UA". Вчера президент ... подробнее →

В «ДНР» хотят запустить автобус от блокпостов до КПВВ Украины

20.03.2019 20:15

«Глава ДНР» Денис Пушилин сегодня, 20 марта, обсудил с «министром транспорта» Дмитрием Подлипановым вопросы по работе перевозчиков, осуществляющих рейсы через КПП на линии ... подробнее →

Украина ввела новые мощные санкции против России

20.03.2019 20:00

Президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных ... подробнее →

Террористы "ЛНР" отдали Украине 60 осужденных

20.03.2019 19:41

Сегодня, 20 марта, украинской стороне передали 60 заключенных, отбывавших наказание в колониях Луганской области, которые находятся под контролем российских оккупантов. Информацию предоставляет ... подробнее →

Пушилин рассказал, как улучшит ситуацию на КПП «ДНР»

20.03.2019 19:20

Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня обсудил с так называемым «министром транспорта ДНР» Дмитрием Подлипановым несоблюдение графика движения пассажирских автобусов, работу ... подробнее →

Путин «положил глаз» сразу на 8 регионов Украины

20.03.2019 19:00

В российском Генштабе изначально готовилась оккупация восьми украинских областей: помимо двух ныне оккупированных пророссийскими террористами восточных регионов, президент-агрессор Путин намеревался ... подробнее →

В Донецке горит шахта

20.03.2019 18:45

В неподконтрольном Донецке произошел пожар на недействующей шахте в Куйбышевском районе. Об этом сообщают местные жители в соцсети ВКонтакте. По словам дончан, это уже не первый пожар на шахте ... подробнее →

В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери

20.03.2019 18:30

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на объявленное «перемирие», продолжает накаляться. Ранее мы уже сообщали, что пророссийские террористы всячески ... подробнее →

Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры

20.03.2019 18:15

С 21 марта, с четверга, в Украине начнет повышаться температура, но тёплая погода задержится всего на несколько дней, и в середине следующей недели нужно ожидать ещё одну волну похолодания. Как ... подробнее →

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