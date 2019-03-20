Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья20.03.2019 22:32
Мандарины, как известно, не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты. Однако некоторым людям эти сочные цитрусовые категорически противопоказаны, сообщает replyua.net. Мандарины у ... подробнее →
Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты20.03.2019 22:04
Если бы популярный украинский музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины в 2019 году, то комик Владимир Зеленский ... подробнее →
«Готовы ко всему»: МВД переходит на усиленный режим несения службы в Украине20.03.2019 21:48
Начиная с 21 марта Министерство внутренних дел Украины, вместе со всеми подконтрольными ему органами, среди которых ГСЧС, Нацгвардия, а также Национальная полиция, ГПСУ и ГМС, переходят на усиленных ... подробнее →
Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику20.03.2019 21:37
Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут. Многие люди после первого звонка будильника утром, несколько раз переводят его, чтобы оттянуть пробуждение. Однако, напоминания на телефоне, которые ... подробнее →
Марьинка попала под минометный обстрел20.03.2019 21:20
Город Марьинка Донецкой области попала под минометный огонь. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили три жилых дома, сообщают в Нацполиции Донетчины. По ... подробнее →
Евробляхам перебивают номера и продают: вернулась старая схема20.03.2019 21:00
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации начали усиленно избавляться от своих железных коней. Причем, порой в ход идут откровенно нелегальные схемы. Доходит до того, что евробляхи маскируют и ... подробнее →
Порядок выдачи водительских удостоверений в Украине: что изменится?20.03.2019 20:48
На днях МВД обнародовало масштабный законопроект, который должен установить в Украине правила выдачи водительских удостоверений, максимально наследующие Европу. Уже через месяц документ должны ... подробнее →
Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева20.03.2019 20:30
Сегодня, 20 марта, в Казахстане приняли решение о переименовании столицы государства в честь экс-президента Назарбаева. Об этом сообщают местные СМИ, передает "Диалог.UA". Вчера президент ... подробнее →
В «ДНР» хотят запустить автобус от блокпостов до КПВВ Украины20.03.2019 20:15
«Глава ДНР» Денис Пушилин сегодня, 20 марта, обсудил с «министром транспорта» Дмитрием Подлипановым вопросы по работе перевозчиков, осуществляющих рейсы через КПП на линии ... подробнее →
Украина ввела новые мощные санкции против России20.03.2019 20:00
Президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных ... подробнее →
Террористы "ЛНР" отдали Украине 60 осужденных20.03.2019 19:41
Сегодня, 20 марта, украинской стороне передали 60 заключенных, отбывавших наказание в колониях Луганской области, которые находятся под контролем российских оккупантов. Информацию предоставляет ... подробнее →
Пушилин рассказал, как улучшит ситуацию на КПП «ДНР»20.03.2019 19:20
Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня обсудил с так называемым «министром транспорта ДНР» Дмитрием Подлипановым несоблюдение графика движения пассажирских автобусов, работу ... подробнее →
Путин «положил глаз» сразу на 8 регионов Украины20.03.2019 19:00
В российском Генштабе изначально готовилась оккупация восьми украинских областей: помимо двух ныне оккупированных пророссийскими террористами восточных регионов, президент-агрессор Путин намеревался ... подробнее →
В Донецке горит шахта20.03.2019 18:45
В неподконтрольном Донецке произошел пожар на недействующей шахте в Куйбышевском районе. Об этом сообщают местные жители в соцсети ВКонтакте. По словам дончан, это уже не первый пожар на шахте ... подробнее →
В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери20.03.2019 18:30
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на объявленное «перемирие», продолжает накаляться. Ранее мы уже сообщали, что пророссийские террористы всячески ... подробнее →
Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры20.03.2019 18:15
С 21 марта, с четверга, в Украине начнет повышаться температура, но тёплая погода задержится всего на несколько дней, и в середине следующей недели нужно ожидать ещё одну волну похолодания. Как ... подробнее →
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