Новые правила получения водительских удостоверений в Украине заработают с начала 2020 года. Изменения коснутся, в частности, возрастных ограничений в получении прав и разделения категорий водителей. Об этом сообщил начальник Главного сервисного ... подробнее →

На Донетчине, в том числе и Мариуполе, завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. Так, по информации Укргидрометцентра, завтра, ... подробнее →

Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал астролог Влад Росс. Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, потому Третьей мировой войны не ... подробнее →

Самым высоким этот риск бывает среди пациентов от 65 лет и старше. Исследователи связали распространённые лекарства от изжоги с болезнями почек ... подробнее →

По украинскому законодательству, на расчет больничных украинцев прямое влияние оказывает стаж работы, то есть его коэффициент, пишет finance.ua . Ранее Фонд социального страхования сообщал, ... подробнее →

С 14 апреля текущего года граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. В ведомстве ... подробнее →

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой сталкиваются с множеством трудностей. Вот что узнали ... подробнее →

Ученые Гарвардского университета решили устранить данный пробел. Согласно данным ВОЗ, почти треть всех смертей в мире (31%) приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Среди ... подробнее →

В зоне ООС из-за провокаций противника ВСУ понесли потери 21.03.2019 19:35 С начала текущих суток члены НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных ... подробнее →

Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной 21.03.2019 19:20 Ранней весной организм испытывает нехватку витаминов и жизненных ил, ведь полезных веществ в растительной пище уже довольно мало, а все системы ослаблены длительными холодами, малой подвижностью и ... подробнее →