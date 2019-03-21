Названа опасность лекарств от изжоги

21.03.2019 22:35

Самым высоким этот риск бывает среди пациентов от 65 лет и старше.   Исследователи связали распространённые лекарства от изжоги с болезнями почек ... подробнее →

Астролог ошеломил прогнозом по войне

21.03.2019 21:46

Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал астролог Влад Росс. Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, потому Третьей мировой войны не ... подробнее →

Штормовое предупреждение: на Донетчину идут сильные ветра

21.03.2019 21:30

На Донетчине, в том числе и Мариуполе, завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом  сообщает  пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. Так, по информации Укргидрометцентра, завтра, ... подробнее →

Изменения правил выдачи водительских удостоверений: в МВД назвали сроки

21.03.2019 21:01

Новые правила получения водительских удостоверений в Украине заработают с начала 2020 года. Изменения коснутся, в частности, возрастных ограничений в получении прав и разделения категорий водителей. Об этом сообщил начальник Главного сервисного ... подробнее →

Ученые рассказали об опасности недосыпа

21.03.2019 20:45

Ученые Гарвардского университета решили устранить данный пробел.   Согласно данным ВОЗ, почти треть всех смертей в мире (31%) приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Среди ... подробнее →

Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР»

21.03.2019 20:30

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой сталкиваются с множеством трудностей. Вот что узнали ... подробнее →

Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд

21.03.2019 20:10

С 14 апреля текущего года граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. В ведомстве ... подробнее →

Больничные в Украине: какие выплаты назначают в 2019 году

21.03.2019 19:50

По украинскому законодательству, на расчет больничных украинцев прямое влияние оказывает стаж работы, то есть его коэффициент, пишет  finance.ua . Ранее Фонд социального страхования сообщал, ... подробнее →

В зоне ООС из-за провокаций противника ВСУ понесли потери

21.03.2019 19:35

С начала текущих суток члены НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных ... подробнее →

Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной

21.03.2019 19:20

Ранней весной организм испытывает нехватку витаминов и жизненных ил, ведь полезных веществ в растительной пище уже довольно мало, а все системы ослаблены длительными холодами, малой подвижностью и ... подробнее →

Держите головы в равновесии: На Донбасс идет новый циклон

21.03.2019 19:00

К Украине приближается циклон с атмосферными фронтами, который принесет дожди, ветер и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. «Циклон – ... подробнее →

Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай

21.03.2019 18:47

Ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%.  Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день. К такому выводу пришли ... подробнее →

Статус и помощь заложникам и пленным: Что предлагают в одном из законопроектов

21.03.2019 18:30

Законопроект №8205, определяющий статус и социальные гарантии лиц, незаконно лишенных свободы в связи с российской агрессией, почти год как зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но до сих пор не ... подробнее →

Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник

21.03.2019 18:10

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил о решении провести прямую линию с жителями Украины, которая состоится в ближайший понедельник, 25 марта. Назначенный Кремлем курировать ... подробнее →

В Украине продолжаются проверки пенсионеров из ОРДЛО по спискам «Аркан»

21.03.2019 17:48

Пенсионеров-переселенцев не прекращают проверять по спискам «Аркан». Об этом сообщила правозащитница Дарина Толкач. «Было очень важное судебное решение, которое фактически ... подробнее →

Политолог: Зеленский и Тимошенко будут воевать друг с другом во втором туре выборов

21.03.2019 17:30

Известный политолог Николай Спиридонов утверждает, что во второй тур президентских выборов в Украине смогут выйти Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Как информирует  replyua.net,  на ... подробнее →

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