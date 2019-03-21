Названа опасность лекарств от изжоги21.03.2019 22:35
Самым высоким этот риск бывает среди пациентов от 65 лет и старше. Исследователи связали распространённые лекарства от изжоги с болезнями почек ... подробнее →
Астролог ошеломил прогнозом по войне21.03.2019 21:46
Военные действия могут произойти на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал астролог Влад Росс. Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, потому Третьей мировой войны не ... подробнее →
Штормовое предупреждение: на Донетчину идут сильные ветра21.03.2019 21:30
На Донетчине, в том числе и Мариуполе, завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. Так, по информации Укргидрометцентра, завтра, ... подробнее →
Изменения правил выдачи водительских удостоверений: в МВД назвали сроки21.03.2019 21:01
Новые правила получения водительских удостоверений в Украине заработают с начала 2020 года. Изменения коснутся, в частности, возрастных ограничений в получении прав и разделения категорий водителей. Об этом сообщил начальник Главного сервисного ... подробнее →
Ученые рассказали об опасности недосыпа21.03.2019 20:45
Ученые Гарвардского университета решили устранить данный пробел. Согласно данным ВОЗ, почти треть всех смертей в мире (31%) приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Среди ... подробнее →
Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР»21.03.2019 20:30
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой сталкиваются с множеством трудностей. Вот что узнали ... подробнее →
Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд21.03.2019 20:10
С 14 апреля текущего года граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. В ведомстве ... подробнее →
Больничные в Украине: какие выплаты назначают в 2019 году21.03.2019 19:50
По украинскому законодательству, на расчет больничных украинцев прямое влияние оказывает стаж работы, то есть его коэффициент, пишет finance.ua . Ранее Фонд социального страхования сообщал, ... подробнее →
В зоне ООС из-за провокаций противника ВСУ понесли потери21.03.2019 19:35
С начала текущих суток члены НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных ... подробнее →
Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной21.03.2019 19:20
Ранней весной организм испытывает нехватку витаминов и жизненных ил, ведь полезных веществ в растительной пище уже довольно мало, а все системы ослаблены длительными холодами, малой подвижностью и ... подробнее →
Держите головы в равновесии: На Донбасс идет новый циклон21.03.2019 19:00
К Украине приближается циклон с атмосферными фронтами, который принесет дожди, ветер и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. «Циклон – ... подробнее →
Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай21.03.2019 18:47
Ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день. К такому выводу пришли ... подробнее →
Статус и помощь заложникам и пленным: Что предлагают в одном из законопроектов21.03.2019 18:30
Законопроект №8205, определяющий статус и социальные гарантии лиц, незаконно лишенных свободы в связи с российской агрессией, почти год как зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но до сих пор не ... подробнее →
Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник21.03.2019 18:10
Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник объявил о решении провести прямую линию с жителями Украины, которая состоится в ближайший понедельник, 25 марта. Назначенный Кремлем курировать ... подробнее →
В Украине продолжаются проверки пенсионеров из ОРДЛО по спискам «Аркан»21.03.2019 17:48
Пенсионеров-переселенцев не прекращают проверять по спискам «Аркан». Об этом сообщила правозащитница Дарина Толкач. «Было очень важное судебное решение, которое фактически ... подробнее →
Политолог: Зеленский и Тимошенко будут воевать друг с другом во втором туре выборов21.03.2019 17:30
Известный политолог Николай Спиридонов утверждает, что во второй тур президентских выборов в Украине смогут выйти Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Как информирует replyua.net, на ... подробнее →
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- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
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- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
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