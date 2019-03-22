В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников22.03.2019 22:33
Сегодня днем в центре Мариуполе в районе ГБ №3 произошло ДТП - столкнулись Тойота и ВАЗ- 2107. Как выяснилось, это была спецоперация полиции. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ ехали ... подробнее →
Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22.03.2019 22:09
Эксперты рассказали о главных преимуществах вареных овощей. Мы должны более активно включать эти продукты в рацион, пишет healthinfo. Здоровая кожа. Благодаря употреблению вареных овощей мы можем ... подробнее →
Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье22.03.2019 21:51
В воскресенье, 24 марта, украинская сторона откроет еще один пункт пропуска на Луганщине — КПВВ «Золотое». Об этом во время брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина ... подробнее →
Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта22.03.2019 21:36
После завершения президентских выборов в Украине, независимо от их результатов, Россия должна будет отпустить украинских моряков и вернуть оккупированный Крым. Такое мнение " Апострофу " выразил ... подробнее →
Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО22.03.2019 21:20
Россия перед выборами может обострить ситуацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, в Черном море и Керченском проливе. Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, ... подробнее →
Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества22.03.2019 21:05
Как известно, сегодня, 22 марта, должен случиться конец света. По версии представителей альтернативной науки, произойдет это в 23:30 по мск ( 22:30 по Киеву). А конспирологи говорят, что апокалипсис ... подробнее →
В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"22.03.2019 20:50
В оккупированном Донецке демонтировали остатки дельфинария "Немо". Об этом сообщает Трибун . Здание дельфинария горело дважды в 2016 году и осенью 2018 года. Однако, если после первого пожара ... подробнее →
Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности22.03.2019 20:35
Завтра на территории Луганщины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Луганского областного центра гидрометеорологии. Так, днем 23 марта на большей части ... подробнее →
Водитель уснул и убил одним махом 50 человек22.03.2019 20:10
В результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек.Об этом сообщает from-ua. Издание пишет, что в результате аварии были ранены десятки людей. ... подробнее →
В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией22.03.2019 19:44
В «ЛНР» заявили, что будут расценивать как провокации любые попытки в одностороннем порядке открыть пункт пропуска через линию соприкосновению в районе Золотого и начать работы на мосту у ... подробнее →
Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление22.03.2019 19:23
Оккупанты не на шутку испугались новых БПЛА украинской армии и "пошли в наступление" угрозами. Так, в "командовании ДНР" "предостерегли" армию Украины от применения мощных ударных беспилотных ... подробнее →
Бойко и Медведчук экстренно выехали в Москву: стало известно, что предложил Кремлю пророссийский кандидат. ВИДЕО22.03.2019 18:56
Лидер "Оппозиционной платформы" провел встречу с российским премьером и главой "Газпрома". Он уверен, что его инициатива обеспечит население Украины "дешевым газом", а ему самому поднимет рейтинг ... подробнее →
«Украина войдет в состав России!»: скандальная певица ошарашила заявлением22.03.2019 18:40
Ныне оккупированный Донбасс сможет воссоединиться с Украиной только после того, как сама Украина вслед за Донбассом вернется в состав России. Как передает replyua.net , со столь скандальным ... подробнее →
В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО22.03.2019 18:22
Служба безопасности Украины провела операцию по выявлению террориста, завербованного спецслужбами РФ, который хотел совершить теракт в метро Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает " ... подробнее →
«Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны22.03.2019 17:59
Сегодня в Горняцком районе неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области прошла «торжественная закладка» сквера «Русская весна», посвященного пятилетию аннексии Крыма. ... подробнее →
Кремль перебросил 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон: CNBC обнародовало данные разведки США22.03.2019 17:42
Страна-агрессор перенесла свои гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний. Об этом сообщило американское издание CNBC, опираясь на доклады разведки Соединенных Штатов. Согласно информации, ... подробнее →
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- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
- Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»11:38
- "Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь11:21
- Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории11:02
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