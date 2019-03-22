В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников

22.03.2019 22:33

Сегодня днем в центре Мариуполе в районе ГБ №3 произошло ДТП - столкнулись Тойота и ВАЗ- 2107. Как выяснилось, это была спецоперация полиции. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ ехали ... подробнее →

Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи

22.03.2019 22:09

Эксперты рассказали о главных преимуществах вареных овощей. Мы должны более активно включать эти продукты в рацион, пишет healthinfo. Здоровая кожа. Благодаря употреблению вареных овощей мы можем ... подробнее →

Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье

22.03.2019 21:51

В воскресенье, 24 марта, украинская сторона откроет еще один пункт пропуска на Луганщине — КПВВ «Золотое». Об этом во время брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина ... подробнее →

Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта

22.03.2019 21:36

После завершения президентских выборов в Украине, независимо от их результатов, Россия должна будет отпустить украинских моряков и вернуть оккупированный Крым. Такое мнение " Апострофу " выразил ... подробнее →

Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО

22.03.2019 21:20

Россия перед выборами может обострить ситуацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, в Черном море и Керченском проливе. Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, ... подробнее →

Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества

22.03.2019 21:05

Как известно, сегодня, 22 марта, должен случиться конец света. По версии представителей альтернативной науки, произойдет это в 23:30 по мск ( 22:30 по Киеву). А конспирологи говорят, что апокалипсис ... подробнее →

В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"

22.03.2019 20:50

В оккупированном Донецке демонтировали остатки дельфинария "Немо". Об этом сообщает Трибун . Здание дельфинария горело дважды в 2016 году и осенью 2018 года. Однако, если после первого пожара ... подробнее →

Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности

22.03.2019 20:35

Завтра на территории Луганщины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Луганского областного центра гидрометеорологии. Так, днем 23 марта на большей части ... подробнее →

Водитель уснул и убил одним махом 50 человек

22.03.2019 20:10

В результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек.Об этом сообщает from-ua. Издание пишет, что в результате аварии были ранены десятки людей. ... подробнее →

В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией

22.03.2019 19:44

В «ЛНР» заявили, что будут расценивать как провокации любые попытки в одностороннем порядке открыть пункт пропуска через линию соприкосновению в районе Золотого и начать работы на мосту у ... подробнее →

Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление

22.03.2019 19:23

Оккупанты не на шутку испугались новых БПЛА украинской армии и "пошли в наступление" угрозами. Так, в "командовании ДНР" "предостерегли" армию Украины от применения мощных ударных беспилотных ... подробнее →

Бойко и Медведчук экстренно выехали в Москву: стало известно, что предложил Кремлю пророссийский кандидат. ВИДЕО

22.03.2019 18:56

Лидер "Оппозиционной платформы" провел встречу с российским премьером и главой "Газпрома". Он уверен, что его инициатива обеспечит население Украины "дешевым газом", а ему самому поднимет рейтинг ... подробнее →

«Украина войдет в состав России!»: скандальная певица ошарашила заявлением

22.03.2019 18:40

Ныне оккупированный Донбасс сможет воссоединиться с Украиной только после того, как сама Украина вслед за Донбассом вернется в состав России. Как передает replyua.net , со столь скандальным ... подробнее →

В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО

22.03.2019 18:22

Служба безопасности Украины провела операцию по выявлению террориста, завербованного спецслужбами РФ, который хотел совершить теракт в метро Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает " ... подробнее →

«Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны

22.03.2019 17:59

Сегодня в Горняцком районе неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области прошла «торжественная закладка» сквера «Русская весна», посвященного пятилетию аннексии Крыма. ... подробнее →

Кремль перебросил 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон: CNBC обнародовало данные разведки США

22.03.2019 17:42

Страна-агрессор перенесла свои гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний. Об этом сообщило американское издание CNBC, опираясь на доклады разведки Соединенных Штатов. Согласно информации, ... подробнее →

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