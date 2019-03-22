После завершения президентских выборов в Украине, независимо от их результатов, Россия должна будет отпустить украинских моряков и вернуть оккупированный Крым. Такое мнение " Апострофу " выразил ... подробнее →

В воскресенье, 24 марта, украинская сторона откроет еще один пункт пропуска на Луганщине — КПВВ «Золотое». Об этом во время брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина ... подробнее →

Эксперты рассказали о главных преимуществах вареных овощей. Мы должны более активно включать эти продукты в рацион, пишет healthinfo. Здоровая кожа. Благодаря употреблению вареных овощей мы можем ... подробнее →

Сегодня днем в центре Мариуполе в районе ГБ №3 произошло ДТП - столкнулись Тойота и ВАЗ- 2107. Как выяснилось, это была спецоперация полиции. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ ехали ... подробнее →

В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо" 22.03.2019 20:50 В оккупированном Донецке демонтировали остатки дельфинария "Немо". Об этом сообщает Трибун . Здание дельфинария горело дважды в 2016 году и осенью 2018 года. Однако, если после первого пожара ... подробнее →