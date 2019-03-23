«Ого! Ничего себе грохот»: дончане сообщают о звуках боя23.03.2019 22:31
Жители Донецка слушают звуки боя. Люди сообщают о характерных звуках артиллерии, минометов и стрелкового оружия в соцсети Twitter, передает donpress.com . «ЯБП [Ясиноватский блокпост] ... подробнее →
ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы23.03.2019 21:58
Сегодня, 23 марта, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП на пешеходном переходе на регулируемом перекрестке. Столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают ... подробнее →
Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО23.03.2019 21:33
Путину "помогает" его армия двойников. И сейчас вместо президента на тех или иных мероприятиях появляются его клоны. Об этом Гиркин заявил на своей пресс-конференции в России. По словам главаря ... подробнее →
На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец23.03.2019 21:13
В пятницу, 22 марта, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает donpress.com . ... подробнее →
Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине23.03.2019 20:51
Ставленники Кремля не дали Киеву открыть контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Золотое", что на линии разграничения с оккупированной Луганщиной. О проблемах с КПВВ "Золотое" в Facebook ... подробнее →
Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники23.03.2019 20:27
Министерство образования Украины позволило каждой школе в индивидуальном порядке выбирать удобный график для каникул, пишет from-ua . Обычно весенние каникулы длятся неделю, но в зависимости от ... подробнее →
Нормальные реакции организма на вакцинацию23.03.2019 20:03
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, какие реакции на прививку считаются нормой. Так пишет replyua.net. . По её словам, после вакцинации у ребёнка ... подробнее →
Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах23.03.2019 19:38
Во второй тур президентских выборов, согласно прогнозам астрологов, выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Эту информацию сообщил астролог Влад Росс, пишет from-ua . Астролог напомнил, что ... подробнее →
"Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки23.03.2019 19:14
Ставленники Кремля используют мирных жителей оккупированного Донбасса как рабскую силы. Бюджетники вынуждены бесплатно вкалывать не по профессии, чтобы не лишиться работы и нищенских зарплат. ... подробнее →
На Донбассе снайпер убил медика23.03.2019 18:49
На Донбассе в результате стрельбы снайпера 22 марта погиб медик из Львовской области Об этом сегодня, 23 марта, сообщается в Facebook на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, пишут Донецкие ... подробнее →
Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве23.03.2019 18:31
В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив. Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым, опубликовав ... подробнее →
За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда23.03.2019 18:10
Полицейские не могут требовать документы у водителя пока не предоставят доказательства нарушения правил дорожного движения водителем. Таким было решение суда, который рассматривал дело ... подробнее →
Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой23.03.2019 17:52
Представители 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выложили в Сеть фото эвакуации боевой разведывательной машины (БМР), подорвавшейся 20 марта в районе Авдеевки. ... подробнее →
Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет23.03.2019 17:32
Жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не следует особо обольщаться, слыша обещания "вот-вот" раздать им паспорта России. Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, ... подробнее →
В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»23.03.2019 17:09
В Харькове сотрудниками СБУ был задержан член группировки «ДНР» из Горловки с позывным «Куб». Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе СБУ, передает ... подробнее →
"Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии23.03.2019 16:48
На Донбассе, оккупированном гибридной армией РФ, неизвестные начали похищать валютных менял. Схема используется одна и та же. "Республика" превращается в криминальное гетто, передает " Диалог.UA ... подробнее →
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- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
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- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
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