Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга

24.03.2019 14:15

Переселенцам из временно неподконтрольного украинской власти Луганска, проживающим в дачных домиках в кооперативе «Ольховские дачи» под Станицей Луганской, помогла объединиться, найти ... подробнее →

Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"

24.03.2019 14:01

На Донбассе 21 марта бойцы ООС ликвидировали террориста из "казачьего полка Платова" по фамилии Волкодав. О смерти на Донбассе опасного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro ... подробнее →

Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы

24.03.2019 13:33

Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й ... подробнее →

КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину

24.03.2019 13:10

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости. У ... подробнее →

Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях

24.03.2019 13:01

В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря. Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com . По словам ученых, магнитосфера ... подробнее →

Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены

24.03.2019 12:43

Одиозная депутатка российской Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала в "ДНР", где в Макеевке вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным открыли памятный камень в честь так называемой ... подробнее →

На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция

24.03.2019 12:20

В прифронтовом Новгородском начала свою работу современная полицейская станция, которая будет работать круглосуточно. Таким образом, более 12 тысяч человек смогут получить необходимую помощь как ... подробнее →

"Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника

24.03.2019 12:02

Пограничники Украины 24 марта открыли пункт пропуска "Золотое" на линии разграничения в Луганской области. Новыми подробностями о "Золотом" поделилась пресс-служба ГПС Украины, передает " ... подробнее →

Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»

24.03.2019 11:38

На КПВВ «Станица Луганская» из-за активно распространяющихся в ОРДЛО слухов о том, что 31 марта, в день выборов президента Украины, пункт пропуска работать не будет, начался ажиотаж. ... подробнее →

"Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь

24.03.2019 11:21

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин очень боится, что его ликвидируют. Для его защиты охрана предпринимает беспрецедентные меры. Инсайдом о паранойе Пушилина поделился в Twitter ... подробнее →

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории

24.03.2019 11:02

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали повреждения школ в Донецке и поселке Гольмовский в результате обстрелов. Однако узнать подробности патрулю миссии не ... подробнее →

"КНДР отдыхает, это просто днище", - оккупанты устроили на "Станице Луганской" такое, что соцсети лишило речи

24.03.2019 10:41

Оккупанты оборудовали громкоговорителями КПВВ на линии фронта, с помощью которых агитируют против президента Петра Порошенко. Соцсети шокированы новой выдумкой гибридной армии РФ, передает " ... подробнее →

Украинцев торопят подписать декларации с врачами

24.03.2019 10:21

С 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 ... подробнее →

Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ

24.03.2019 09:58

За прошедшие сутки подразделения НВФ трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической ... подробнее →

Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах

24.03.2019 09:40

Трагедия в зоне военного конфликта унесла жизнь молодого, полного сил и планов мужчины: сына потеряли родители, 15-летний подросток лишился отца, а вскоре на свет должен появиться еще один ребенок ... подробнее →

Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО

24.03.2019 09:18

В новом выпуске « Донбасс сегодня » журналисты ОТВД затронули такие темы: • Двойная игра. На что на самом деле рассчитывают кандидаты-аутсайдеры в президентской гонке. • ... подробнее →

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