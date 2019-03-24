На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости. У ... подробнее →

Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й ... подробнее →

На Донбассе 21 марта бойцы ООС ликвидировали террориста из "казачьего полка Платова" по фамилии Волкодав. О смерти на Донбассе опасного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro ... подробнее →

Переселенцам из временно неподконтрольного украинской власти Луганска, проживающим в дачных домиках в кооперативе «Ольховские дачи» под Станицей Луганской, помогла объединиться, найти ... подробнее →

Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях 24.03.2019 13:01 В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря. Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com . По словам ученых, магнитосфера ... подробнее →