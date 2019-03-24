Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы24.03.2019 13:33
Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й ... подробнее →
КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину24.03.2019 13:10
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости. У ... подробнее →
Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях24.03.2019 13:01
В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря. Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com . По словам ученых, магнитосфера ... подробнее →
Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены24.03.2019 12:43
Одиозная депутатка российской Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала в "ДНР", где в Макеевке вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным открыли памятный камень в честь так называемой ... подробнее →
На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция24.03.2019 12:20
В прифронтовом Новгородском начала свою работу современная полицейская станция, которая будет работать круглосуточно. Таким образом, более 12 тысяч человек смогут получить необходимую помощь как ... подробнее →
"Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника24.03.2019 12:02
Пограничники Украины 24 марта открыли пункт пропуска "Золотое" на линии разграничения в Луганской области. Новыми подробностями о "Золотом" поделилась пресс-служба ГПС Украины, передает " ... подробнее →
Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»24.03.2019 11:38
На КПВВ «Станица Луганская» из-за активно распространяющихся в ОРДЛО слухов о том, что 31 марта, в день выборов президента Украины, пункт пропуска работать не будет, начался ажиотаж. ... подробнее →
"Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь24.03.2019 11:21
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин очень боится, что его ликвидируют. Для его защиты охрана предпринимает беспрецедентные меры. Инсайдом о паранойе Пушилина поделился в Twitter ... подробнее →
Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории24.03.2019 11:02
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали повреждения школ в Донецке и поселке Гольмовский в результате обстрелов. Однако узнать подробности патрулю миссии не ... подробнее →
"КНДР отдыхает, это просто днище", - оккупанты устроили на "Станице Луганской" такое, что соцсети лишило речи24.03.2019 10:41
Оккупанты оборудовали громкоговорителями КПВВ на линии фронта, с помощью которых агитируют против президента Петра Порошенко. Соцсети шокированы новой выдумкой гибридной армии РФ, передает " ... подробнее →
Украинцев торопят подписать декларации с врачами24.03.2019 10:21
С 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 ... подробнее →
Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ24.03.2019 09:58
За прошедшие сутки подразделения НВФ трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической ... подробнее →
Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах24.03.2019 09:40
Трагедия в зоне военного конфликта унесла жизнь молодого, полного сил и планов мужчины: сына потеряли родители, 15-летний подросток лишился отца, а вскоре на свет должен появиться еще один ребенок ... подробнее →
Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО24.03.2019 09:18
В новом выпуске « Донбасс сегодня » журналисты ОТВД затронули такие темы: • Двойная игра. На что на самом деле рассчитывают кандидаты-аутсайдеры в президентской гонке. • ... подробнее →
ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери24.03.2019 08:57
В субботу, 23 марта, гибридная армия РФ понесла серьезнейшие потери на Донбассе. Разведка ВСУ сообщает о как минимум 5 погибших террористах. Последними новостями с линии фронта поделилась в ... подробнее →
Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»24.03.2019 08:36
Сегодня, 24 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 220 авто. Все КПВВ на линии разграничения начали в воскресенье работу ... подробнее →
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- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
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- Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории11:02
- "КНДР отдыхает, это просто днище", - оккупанты устроили на "Станице Луганской" такое, что соцсети лишило речи10:41
- Пятеро убитых, один ранен: ВСУ жестко ответили на провокации подразделений НВФ 09:58
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях 13:01
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
- Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»11:38
- "Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь11:21
- Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух школ на неподконтрольной территории11:02
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