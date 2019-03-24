Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам 24.03.2019 22:36 Государственный банк "ПриватБанк" в очередной раз стал инструментом для активных действий финансовых мошенниках с помощью мобильного онлайн приложения "Приват24". Об этом сообщает from-ua. "В олх ... подробнее →