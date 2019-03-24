Одиозная депутатка российской Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала в "ДНР", где в Макеевке вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным открыли памятный камень в честь так называемой ... подробнее →

В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря. Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com . По словам ученых, магнитосфера ... подробнее →

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, пишут Донецкие новости. У ... подробнее →

Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й ... подробнее →