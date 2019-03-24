23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает Апостроф . После детального осмотра места происшествия ... подробнее →

В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда ... подробнее →

Известный украинский журналист, уроженец Донбасса, заявил, что на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения сторон сложилась ужасающая ситуация. Тяжелей всего приходится жителям ... подробнее →

Американский бизнесмен Сэм Кислин рассказал о мошенничестве президента Петра Порошенко. Видео он выложил на своем YouTube-канале, пишет from-ua. "Я инвестировал в Украину десятки миллионов ... подробнее →

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания. Согласно результатам ... подробнее →

Вечером 21 марта в бою с противником погиб военнослужащий Максим Сирин с позывным «Шалений». Об это рассказали побратимы бойца на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →

Радио Донбасс.Реалии начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс. Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать оккупированную часть Донбасса? Какие ... подробнее →

В социальной сети пользователи со ссылкой на источники сообщают, что украинские военные осуществили вылазку на одну из позиций НВФ «ДНР» в районе неподконтрольного Украине села Спартак ... подробнее →