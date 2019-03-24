На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»

24.03.2019 20:19

В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда ... подробнее →

В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО

24.03.2019 19:51

23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает Апостроф . После детального осмотра места происшествия ... подробнее →

Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком

24.03.2019 19:20

В социальной сети пользователи со ссылкой на источники сообщают, что украинские военные осуществили вылазку на одну из позиций НВФ «ДНР» в районе неподконтрольного Украине села Спартак ... подробнее →

Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО

24.03.2019 18:49

Радио Донбасс.Реалии начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс. Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать оккупированную часть Донбасса? Какие ... подробнее →

От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО

24.03.2019 18:21

Вечером 21 марта в бою с противником погиб военнослужащий Максим Сирин с позывным «Шалений». Об это рассказали побратимы бойца на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →

Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

24.03.2019 17:47

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания. Согласно результатам ... подробнее →

​Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам

24.03.2019 17:29

На Донбассе 19 марта простился с жизнью боевик Алексей Присажнюк. Он орудовал в группировке "ЛНР". Боевика "ЛНР" опознал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о ... подробнее →

Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой

24.03.2019 17:00

Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо (США) проанализировал данные о войнах, начиная с 1812 года и заканчивая 2003 годом. Его выводы неутешительны для человечества. Он рассказал, что ... подробнее →

В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине

24.03.2019 16:42

Вчера, 23 марта, в Днепре похоронили 34-летнего бойца, который погиб в результате подрыва боевой машины на мине. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →

Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату

24.03.2019 16:18

В Закарпатской области переселенка, отказавшаяся от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), добилась выплаты приостановленной ей пенсии через суд. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ... подробнее →

В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик

24.03.2019 15:59

Погода в ближайшую неделю будет не очень теплой. Сегодня ожидаются местами дожди, а прохладная погода продержится до пятницы. А вот в день выборов ожидается солнечная и теплая погода. Об этом ... подробнее →

«Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО

24.03.2019 15:36

Только у военных в Украине должно быть исключительное право голоса. Как передает replyua.net , такую точку зрения в эфире канала InterVizor озвучил лидер партии «Братство» Дмитрий ... подробнее →

Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия

24.03.2019 15:17

В Украине медики зарегистрировали более двух тысяч пациентов больных корью. Об этом рассказал гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, пишет from-ua. Виктор Ляшко ... подробнее →

Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса

24.03.2019 14:56

Горловские предприниматели продают свой бизнес. Несколько объявлений разного рода собрал ДонПресс. Сообщается, что на продажу выставлено кафе быстрого питания, расположенное на площади Победы. ... подробнее →

В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП

24.03.2019 14:39

В воскресенье, 24 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный", передает  apostrophe.ua . Серьезное лобовое столкновение ... подробнее →

Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день

24.03.2019 14:33

С одной стороны, это удачный день для того, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Но при этом нельзя терять бдительность: некоторые обыденные для многих из нас события в этот ... подробнее →

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