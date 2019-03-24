Радио Донбасс.Реалии начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс. Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать оккупированную часть Донбасса? Какие ... подробнее →

В социальной сети пользователи со ссылкой на источники сообщают, что украинские военные осуществили вылазку на одну из позиций НВФ «ДНР» в районе неподконтрольного Украине села Спартак ... подробнее →

23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает Апостроф . После детального осмотра места происшествия ... подробнее →

В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда ... подробнее →

Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо (США) проанализировал данные о войнах, начиная с 1812 года и заканчивая 2003 годом. Его выводы неутешительны для человечества. Он рассказал, что ... подробнее →

На Донбассе 19 марта простился с жизнью боевик Алексей Присажнюк. Он орудовал в группировке "ЛНР". Боевика "ЛНР" опознал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о ... подробнее →

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания. Согласно результатам ... подробнее →

Вечером 21 марта в бою с противником погиб военнослужащий Максим Сирин с позывным «Шалений». Об это рассказали побратимы бойца на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →