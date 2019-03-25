Возмущенный покупатель с Киевщины написал гневный пост в Фейсбуке. Александр Мазуренко рассказал, как его обвесили в супермаркете, в группе "Боярка". На контрольных весах в овощном отделе мужчина ... подробнее →

Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян. Он уточнил, что все представители ... подробнее →

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С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не значит, что возможности подписать ... подробнее →

Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ 25.03.2019 20:30 В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили военнослужащим порядок реализации своего конституционного права и гражданского долга по участию в выборах президента Украины в случае отсутствия ... подробнее →

Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности 25.03.2019 20:16 Украинские военные отбили атаки подразделений НВФ, которые пытались осуществить прорыв ДРГ и обстреляли опорный пункт, в результате чего два бойца ВСУ получили ранения. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →