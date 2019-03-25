Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор

25.03.2019 22:28

С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не значит, что возможности подписать ... подробнее →

Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%

25.03.2019 21:45

Тибетский гороскоп — это невероятный микс из гадания, нумерологии и астрологии. Прогноз, составленный монахами Тибета сотни лет тому назад, отвечает на вопросы, с кем вам дружить, кого ... подробнее →

В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»

25.03.2019 21:20

Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян. Он уточнил, что все представители ... подробнее →

По 7 гривен бонусного навара с каждой капусты и не только: еще один «лохотрон» в супермаркетах

25.03.2019 21:03

Возмущенный покупатель с Киевщины написал гневный пост в Фейсбуке. Александр Мазуренко рассказал, как его обвесили в супермаркете, в группе "Боярка". На контрольных весах в овощном отделе мужчина ... подробнее →

До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО

25.03.2019 20:45

Чтобы добраться до пункта пропуска «Станица Луганская», маломобильные граждане платят несколько сотен российских рублей за подвоз на тележке для овощей. Об этом написал в Facebook ... подробнее →

Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ

25.03.2019 20:30

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили военнослужащим порядок реализации своего конституционного права и гражданского долга по участию в выборах президента Украины в случае отсутствия ... подробнее →

Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности

25.03.2019 20:16

Украинские военные отбили атаки подразделений НВФ, которые пытались осуществить прорыв ДРГ и обстреляли опорный пункт, в результате чего два бойца ВСУ получили ранения. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →

Медики рассказали, кому нельзя есть суши

25.03.2019 20:00

Многие люди любят суши и не задумываются о том, что далеко не всем можно их употреблять. О том, кому от них лучше отказаться пишет comments.ua. Западные эксперты рассказали, что по сравнению с ... подробнее →

В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели

25.03.2019 19:45

Наиболее комфортной погода будет лишь ближе к выходным, а пока в Украине прогнозируется похолодание. Как рассказала в Facebook синоптик Наталь Диденко, со среды, 27 марта, стоит ожидать дожди, мокрый ... подробнее →

Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины

25.03.2019 19:28

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что не признает нового президента Украины однако, готов вести с ним прямой диалог. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ. По словам главаря ... подробнее →

«Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ

25.03.2019 19:00

Бывший командир разведывательной роты полка «Азов» Сергей «Боцман» Коротких в эфире «5 канала» рассказал о крахе РФ, а также переходе ее земель под украинскую власть, передает  replyua.net . По его словам,  ... подробнее →

Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы

25.03.2019 18:40

Количество ледников на планете продолжает уменьшаться. Глобальное потепление и следующее за ним таянье ледников приводит к пробуждению бактерий и вирусов, вызывающих опасные архаичные заболевания, ... подробнее →

Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч

25.03.2019 18:21

На крупнейшем сайте путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За это иностранцам нужно будет заплатить ... подробнее →

Украина выступила с новым предложением по обмену пленными

25.03.2019 18:05

Киев предлагает Москве в ближайшую субботу, 30 марта, осуществить обмен 25 украинцев в обмен на 25 осужденных в Украине россиян. Как передает  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет

25.03.2019 17:48

Чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе для укрепления здоровья, нужно внимательнее проверять ингредиенты, указанные на упаковке, и пробовать новые вкусы. Такой совет дала ... подробнее →

Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні

25.03.2019 17:33

Український синоптик Наталя Діденко на своїй особистій сторінці у «Фейсбук» дала свіжий  прогноз погоди на найближчий тиждень ,  з 25 березня по 31 березня, передає  ... подробнее →

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