Как передает replyua.net , популярный украинский финансовый эксперт, банкир Сергей Фурса в своем блоге пишет о том, что вчера телезрители могли посмотреть эпическое интервью кандидата в ... подробнее →

В Сети стала доступна тестовая версия нового браузера Microsoft Edge. Она находится в доступе на некоторых китайских интернет-ресурсах. Однако разработчики предупреждают, что данная версия не ... подробнее →

Сегодня сборная Украины после нулевой ничьи на поле действующего чемпиона Европы Португалии сыграет второй матч в отборе на Евро-2020, сообщает iSport.ua . В 21:45 на стадионе Жози Бартель наша ... подробнее →

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет участвовать в предвыборных «дог-шоу», не боится отвечать на вопросы представителей СМИ. Зеленский утверждает, что игнорирует предвыборные ток-шоу не из-за боязни ... подробнее →

Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности 25.03.2019 14:46 Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщили в Белом доме и в ... подробнее →

В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ» 25.03.2019 14:30 В неподконтрольном украинскому правительству Донецке Донецкий металлургический завод запустил в работу доменную печь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый «депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский . В своей ... подробнее →