В Донецке проведут митинг против комендантского часа 25.03.2019 08:16 Особое возмущение в людей вызвало то, что на митинг насильно будут привлекать бюджетников, вплоть до угрозы увольнения, а также и то, что в условиях отсутствия какого-либо финансирования медицины и ... подробнее →

Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма 25.03.2019 08:04 Пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм зависимости Команде профессора института Scripps Research Оливье Джорджа (Olivier George) удалось ... подробнее →