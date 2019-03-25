В Донецке проведут митинг против комендантского часа

25.03.2019 08:16

Особое возмущение в людей вызвало то, что на митинг насильно будут привлекать бюджетников, вплоть до угрозы увольнения, а также и то, что в условиях отсутствия какого-либо финансирования медицины и ... подробнее →

Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма

25.03.2019 08:04

Пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм зависимости Команде профессора института Scripps Research Оливье Джорджа (Olivier George) удалось ... подробнее →

Украинцы получат по 1205 грн: кто и когда

25.03.2019 07:46

Пенсионеры в апреле получат вторую часть одноразовой доплаты к пенсии в размере 1205 грн. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает ... подробнее →

«Мы переходим к борьбе по всей стране»: лидер «Нацкорпуса» сделал громкое заявление

25.03.2019 07:30

Глава «Национального корпуса», нардеп Андрей Билецкий заявил, что активисты намерены перейти к более серьезным действиям, чем протесты. Об этом он заявил во время акции протеста в Киеве. ... подробнее →

Россия готовится к войне и отправляет войска в охваченную протестами страну

25.03.2019 07:12

Два транспортных судна приземлились в аэропорту Каракаса. На борту одного из них находились вооруженные люди из России. Мир застыл в ожидании нового военного конфликта. Два самолета, которые ... подробнее →

Показано c 1 по 5 (из 5 новостей)

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх