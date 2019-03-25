В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко

25.03.2019 16:15

Ликвидированный главарь самопровозглашенной «ДНР»  Александр Захарченко  и командовавший батальоном боевиков «Сомали» с позывным «Гиви» (Михаил Толстых) ... подробнее →

Субсидии 2019: одни получат до 4000грн., у других заберут всё

25.03.2019 16:00

В Украине за год количество субсидиантов сократилось на 50%. Правила ужесточили, при этом тем, кто все еще получает "скидку" и экономит на коммуналке, дали возможность зарабатывать на ... подробнее →

«Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах

25.03.2019 15:45

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет участвовать в предвыборных «дог-шоу», не боится отвечать на вопросы представителей СМИ. Зеленский утверждает, что игнорирует предвыборные ток-шоу не из-за боязни ... подробнее →

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч

25.03.2019 15:30

Сегодня сборная Украины после нулевой ничьи на поле действующего чемпиона Европы Португалии сыграет второй матч в отборе на Евро-2020, сообщает iSport.ua . В 21:45 на стадионе Жози Бартель наша ... подробнее →

Microsoft выпустила тестовую версию "хромированного" браузера Edge

25.03.2019 15:15

В Сети стала доступна тестовая версия нового браузера Microsoft Edge. Она находится в доступе на некоторых китайских интернет-ресурсах. Однако разработчики предупреждают, что данная версия не ... подробнее →

Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом

25.03.2019 15:01

Как передает  replyua.net , популярный украинский финансовый эксперт, банкир Сергей Фурса в своем блоге пишет о том, что вчера телезрители могли посмотреть эпическое интервью кандидата в ... подробнее →

Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности

25.03.2019 14:46

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщили в Белом доме и в ... подробнее →

В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»

25.03.2019 14:30

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке Донецкий металлургический завод запустил в работу доменную печь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый «депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский . В своей ... подробнее →

В Джакарте открыли первую в стране линию метро

25.03.2019 14:15

В Джакарте прошла торжественная церемония открытия первых станций метрополитена, сообщает replyua.net . Первая в стране линия метро пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. При этом её ... подробнее →

На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей: подробности

25.03.2019 14:01

Страна-агрессор Российская Федерация решила, что не будет направлять своих наблюдателей на выборы украинского президента, которые состоятся уже в ближайшее воскресение, 31 марта. Как ... подробнее →

На концерте Валерия Меладзе началась драка со стрельбой: все подробности

25.03.2019 13:45

В российской столице случилась массовая драка, во время которой также прозвучали выстрелы. Как передает replyua.net, инцидент начался во время выступления известного певца Валерия Меладзе на ... подробнее →

Freedom Jazz впервые назвали причину отказа от участия в Евровидение 2019

25.03.2019 13:30

Популярная группа Freedom Jazz, которая в Нацотборе на Евровидение 2019 заняла вторую строчку, рассказала, почему не поехала на песенный конкурс вместо MARUV, сообщает Znaj.ua . Стоит отметить, что ... подробнее →

Президентские выборы: украинцы назвали лидеров избирательной гонки

25.03.2019 13:15

Согласно итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 22 марта, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 32,1% украинцев. После Зеленского в ... подробнее →

Выборы-2019: Зеленский рассказал, как планирует защищать украинский язык

25.03.2019 13:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по языковому вопросу, который в Украине остается весьма болезненным, поскольку стал причиной раскола страны, передает  ... подробнее →

Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана

25.03.2019 12:45

25 марта - день памяти святого преподобного Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца и богослова. В народе "Феофан – проломи наст". В этот день продолжали встречать весну, ... подробнее →

«Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным

25.03.2019 12:31

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, свое заявление о намерении стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление ... подробнее →

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